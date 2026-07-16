Lautaro Martinez fez o gol da vitória da Argentina sobre a Inglaterra - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Lautaro Martinez fez o gol da vitória da Argentina sobre a InglaterraWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 16/07/2026 21:15 | Atualizado 16/07/2026 22:49

Rio - A Globo alcançou mais de 140 milhões de pessoas com as transmissões dos jogos da Copa do Mundo de 2026, somando as plataformas de TV aberta, SporTV e GE TV. Até o momento, a TV Globo responde pelas 38 maiores audiências da competição, sendo que 34,3 milhões de pessoas foram impactadas exclusivamente pela emissora.

No Globoplay, a semifinal entre Inglaterra e Argentina gerou 2,45 milhões de videoviews e 1,30 milhões de horas consumidas na plataforma. O SporTV foi líder absoluto da TV paga durante o jogo, com audiência seis vezes maior que o segundo colocado. Na GE TV, a transmissão registrou um tempo médio de consumo 40% maior no público até 34 anos quando comparado com as demais faixas etárias.

No site do "ge", a audiência diária registrou um crescimento de 9% nos views diários e 28% em videoviews diários, na comparação com a média do ano. Já nas redes sociais, a Globo + "2026 Convocados" apresenta, até agora, crescimento de 20x na performance de videoviews.

Maiores audiências da Globo na Copa do Mundo:

1º - Escócia x Brasil (24/6/2026) - 39 pontos (TV Globo)

2º - Brasil x Japão (29/6/2026) - 36 pontos (TV Globo)

3º - Brasil x Haiti (19/6/2026) - 35 pontos (TV Globo)

4º - Brasil x Noruega (5/7/2026) - 33 pontos (TV Globo)

5º - Brasil x Marrocos (13/6/2026) - 33 pontos (TV Globo)

6º - Argentina x Cabo Verde (3/7/2026) - 28 pontos (TV Globo)

7º - Alemanha x Paraguai (29/6/2026) - 26 pontos (TV Globo)

8º - Japão x Suécia (25/6/2026) - 24 pontos (TV Globo)

9º - Arábia Saudita x Uruguai (15/6/2026) - 23 pontos (TV Globo)

10º - Suíça x Colômbia (7/7/2026) - 22 pontos (TV Globo)