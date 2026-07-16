Dembélé em campo em jogo contra a Espanha - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Dembélé em campo em jogo contra a EspanhaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 16/07/2026 18:20

Rio - O atacante da seleção francesa, Osmani Dembélé, de 29 anos, teria gerado um desconforto no vestiário durante a partida contra a Espanha na semifinal da Copa do Mundo. O jogador do PSG teria se irritado com a postura de alguns dos seus companheiros, que viram a ação do "Bola de Ouro" como individualista.

De acordo com o jornal francês "L'Equipe", as cobranças foram feitas durante o intervalo da partida. Dembélé criticou a forma como seus companheiros pressionavam os adversários e deixavam o sistema de jogo da França desorganizado.

A situação gerou incômodo em alguns jogadores da seleção francesa, porque entenderam que Osmani Dembélé só demonstrava irritação quando ele próprio estava com dificuldades.

Com a derrota por 2 a 0 para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo, a França irá disputar o terceiro lugar na competição contra a Inglaterra, neste sábado (18).