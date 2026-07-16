Dembélé em campo em jogo contra a EspanhaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Elenco da França se irrita com postura de Dembélé em derrota, diz jornal
Atacante, de 29 anos, teve atitude supostamente individualista
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