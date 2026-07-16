Javier Milei declarou sobre sua ida para a Copa do Mundo nesta quinta-feiraAFP
Milei diz que não irá à final da Copa do Mundo por superstição
Presidente argentino também explicou que usa uma jaqueta da empresa de petróleo YPF como amuleto de sorte para as partidas
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