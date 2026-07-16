Enzo Fernández publicou provocação aos ingleses - Reprodução / Instagram

Enzo Fernández publicou provocação aos inglesesReprodução / Instagram

Publicado 16/07/2026 16:00 | Atualizado 16/07/2026 16:03

Rio - O volante Enzo Fernández, de 25 anos, utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira (16) para provocar os ingleses, depois da vitória por 2 a 1 da seleção argentina na semifinal da Copa do Mundo. O jogador do Chelsea publicou uma foto com a música "Wonderwall", da banda britânica Oasis como fundo em seu perfil oficial no Instagram.

A canção do álbum (What's the Story?) Morning Glory, de 1995, foi símbolo da campanha da Inglaterra na Copa do Mundo. Os jogadores entoaram a canção depois das suas vitórias na competição em 2026.

Titular da seleção argentina, Enzo anotou o primeiro gol da Argentina, o do empate, na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, na semifinal. Os dois gols dos sul-americanos foram anotados no fim do jogo. O volante balançou as redes aos 40 minutos do segundo tempo e Lautaro Martínez decidiu nos acréscimos.

Revelado pelo River Plate, Enzo Pérez fez parte do elenco campeão pela Argentina em 2022. Na temporada seguinte foi jogar justamente no futebol inglês, pelo Chelsea, clube que atua até os dias de hoje.