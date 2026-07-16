Enzo Fernández publicou provocação aos inglesesReprodução / Instagram
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Enzo Fernández, de 25 anos, foi decisivo em vitória na semifinal
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