Lamine Yamal em jogo da Espanha - Divulgação / Espanha

Lamine Yamal em jogo da EspanhaDivulgação / Espanha

Publicado 16/07/2026 15:40

Rio - Principal jogador da seleção espanhola, Lamine Yamal, de 19 anos, foi ausência no treino da atual campeã europeia, nesta quinta-feira (16), em Nova Jersey. O craque do Barcelona foi preservado por conta de uma sobrecarga. Apesar disso, ele não preocupa para a final da Copa do Mundo neste domingo (19).

Além de Yamal, Pedro Porro, de 26 anos, que atua pelo Tottenham, da Inglaterra, também não participou da atividade pelo menos motivo. O lateral-direito foi autor do segundo gol da Espanha na semifinal da Copa do Mundo contra a seleção francesa.

A Espanha chegou a Nova Jersey um dia antes da seleção argentina. A campeã europeia terá a vantagem de ter um treino a mais na região e também um dia de descanso a mais em relação aos tricampeões do mundo para a decisão.

A final da Copa do Mundo irá acontecer neste domingo (19), às 16h (de Brasília). O jogo irá acontecer em Nova Jersey. Os espanhóis buscam o bicampeonato e os argentinos o quarto título da competição.