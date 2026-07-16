Luis Felipe Freitas é narrador na CazéTV Reprodução/ Youtube Cazé TV
Reações de Casimiro e Luis Felipe Freitas no gol da virada da Argentina contra a Inglaterra. pic.twitter.com/U3QcIebvSw— Narradores Brasileiros (@NarradoresB) July 16, 2026
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Luis Felipe Freitas é narrador na CazéTV Reprodução/ Youtube Cazé TV
Reações de Casimiro e Luis Felipe Freitas no gol da virada da Argentina contra a Inglaterra. pic.twitter.com/U3QcIebvSw— Narradores Brasileiros (@NarradoresB) July 16, 2026
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