Luis Felipe Freitas é narrador na CazéTV - Reprodução/ Youtube Cazé TV

Luis Felipe Freitas é narrador na CazéTV Reprodução/ Youtube Cazé TV

Publicado 16/07/2026 13:04 | Atualizado 16/07/2026 15:01

Estados Unidos - A vitória da Argentina de virada por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo trouxe uma espécie de redenção nas redes sociais para o narrador da CazéTV, Luis Felipe Freitas. Criticado por alguns por uma suposta parcialidade em relação à seleção de Lionel Messi, ele foi elogiado pelo seu desempenho na partida da última quarta-feira (15).

A classificação da Argentina foi obtida depois de uma virada nos últimos momentos da partida. Depois de estar perdendo por 1 a 0, os sul-americanos conseguiram dois gols no fim. Luis Felipe Freitas foi elogiado pela emoção relatada em toda a partida.

Com a vitória por 2 a 1, a Argentina irá decidir a Copa do Mundo no próximo domingo (19) contra a Espanha, em Nova Jersey. A partida irá começar às 16h (de Brasília).

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Reações de Casimiro e Luis Felipe Freitas no gol da virada da Argentina contra a Inglaterra. pic.twitter.com/U3QcIebvSw — Narradores Brasileiros (@NarradoresB) July 16, 2026

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* Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato