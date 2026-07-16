Cartaz da Finalíssima 2026, jogo que nunca aconteceu - Divulgação / Conmebol

Cartaz da Finalíssima 2026, jogo que nunca aconteceuDivulgação / Conmebol

Publicado 16/07/2026 14:09

A partida entre Espanha e Argentina neste domingo (19), pela final da Copa do Mundo, colocará frente a frente duas seleções que deveriam ter se enfrentando meses atrás, em partida que valia taça, mas acabou cancelada: a Finalíssima, competição entre os campeões da Copa América e Eurocopa.



Os argentinos e espanhóis venceram os torneios continentais em 2024, garantindo as vagas ao campeonato, que seria realizado em jogo único no último dia 27 de março, no estádio Lusail, em Doha, Catar.



No entanto, a escalada da guerra no Oriente Médio, em meio aos conflitos entre Estados Unidos e Irã no fim de fevereiro, inviabilizou o evento no país, obrigando os organizadores a debaterem outros locais para o confronto.

Em comunicado, a UEFA detalhou que propôs o estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha, para sediar o duelo. A ideia foi rejeitada pela Associação de Futebol Argentino (AFA).



Em seguida, a entidade europeia sugeriu a disputa da competição em dois jogos: um em março e o outro antes das próximas edições da Copa América e Eurocopa, em 2028. Os argentinos também recusaram este formato.



Os sul-americanos ainda enviaram uma contraproposta: disputar a Finalíssima após a Copa do Mundo. No fim, as partes não chegaram a um acordo e a realização do torneio acabou cancelada.