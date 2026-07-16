Cartaz da Finalíssima 2026, jogo que nunca aconteceuDivulgação / Conmebol
Os argentinos e espanhóis venceram os torneios continentais em 2024, garantindo as vagas ao campeonato, que seria realizado em jogo único no último dia 27 de março, no estádio Lusail, em Doha, Catar.
No entanto, a escalada da guerra no Oriente Médio, em meio aos conflitos entre Estados Unidos e Irã no fim de fevereiro, inviabilizou o evento no país, obrigando os organizadores a debaterem outros locais para o confronto.
Em seguida, a entidade europeia sugeriu a disputa da competição em dois jogos: um em março e o outro antes das próximas edições da Copa América e Eurocopa, em 2028. Os argentinos também recusaram este formato.
Os sul-americanos ainda enviaram uma contraproposta: disputar a Finalíssima após a Copa do Mundo. No fim, as partes não chegaram a um acordo e a realização do torneio acabou cancelada.
"Se aplicarmos a regra do 'walkover' [não comparecimento], vocês são bicampeões da Finalíssima", disse, ao lado do presidente da AFA, Claudio Tapia, em referência à Argentina ter conquistado a última edição do torneio, em 2022, contra a Itália.
Agora, cerca de quatro meses após as divergências entre as federações, Espanha e Argentina se enfrentam para realizarem a "finalíssima" da Copa do Mundo. A bola rola neste domingo (19), às 16h, no estádio de Nova Jersey.
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