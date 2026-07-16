Novo reforço do Real Madrid, Cucurella é um dos principais destaques da Espanha na Copa do Mundo de 2026 - Divulgação / seleção da Espanha

Novo reforço do Real Madrid, Cucurella é um dos principais destaques da Espanha na Copa do Mundo de 2026Divulgação / seleção da Espanha

Publicado 16/07/2026 13:17

Com a Espanha na final da Copa do Mundo, volta à tona uma promessa inusitada de Marc Cucurella. O lateral-esquerdo afirmou pouco antes do início do torneio que pretende tatuar o rosto do técnico Luis de la Fuente caso a a seleção espanhola conquiste o título da Copa do Mundo.



A declaração foi durante entrevista ao programa El Partidazo de COPE, que foi ao ar em 12 de junho. Ao ser perguntado sobre como celebraria uma eventual conquista do Mundial, o defensor respondeu:



"Se ganharmos a Copa do Mundo farei uma tatuagem do rosto de Luis de la Fuente. Pequena, mas acho que é uma boa lembrança. Teríamos que pensar no local. Eu assinaria a tatuagem, depois teríamos que considerar onde".



A relação entre Cucurella e La Fuente



A homenagem prometida tem origem na relação construída ao longo dos últimos anos, antes mesmo de os dois chegarem na seleção principal. Os dois trabalharam juntos nas divisões de base, inclusive na seleção olímpica vice campeão para o Brasil, na Tóquio-2020.



E mesmo quando o lateral era alvo de críticas por suas atuações, o treinador manteve a confiança em Cucurella e seguiu apostando em sua permanência na equipe, tendo como resultado o título da Eurocopa de 2024.



Agora, a dupla busca repetir o sucesso em um palco ainda maior. A Espanha enfrenta a Argentina na final da Copa do Mundo, marcada para domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey.







