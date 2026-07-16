Lucas Digne, camisa 3 da França, em confronto com Yamal na semifinal da Copa do Mundo - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Lucas Digne, camisa 3 da França, em confronto com Yamal na semifinal da Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 16/07/2026 11:20

O lateral-esquerdo Lucas Digne, da seleção francesa, se manifestou pela primeira vez após a derrota para a Espanha por 2 a 0, na semifinal da Copa do Mundo. Em postagem desta quinta-feira (16), o jogador, autor do pênalti em cima de Lamine Yamal no primeiro tempo, que resultou no primeiro gol dos espanhóis, lamentou a eliminação.



"Lá se vai o fim de um sonho. O sonho de um menino, e certamente o de milhares de pessoas que estiveram conosco. Sempre imaginamos muitas coisas, quase sempre as mais bonitas. Mas o fim de um sonho às vezes é difícil, e o despertar pode ser ainda mais duro. O mais difícil hoje é encontrar as palavras para expressar essa imensa decepção", escreveu.



O lance decisivo aconteceu aos 19 minutos. Digne cabeceou a bola para cima, e colocou o pé para tentar dominá-la, mas antes disso, Yamal se antecipou e tomou a frente, sofrendo a falta dentro da área.

"Antes de tudo, estou decepcionado comigo mesmo. Também estou decepcionado por esta equipe, por todos os esforços que fizemos e por esse grupo de jogadores incríveis. Penso também em todos que viajaram para nos apoiar, assim como naqueles que nos deram força da França e de todas as partes do mundo. O apoio de vocês nos sustentou durante toda essa jornada."



No entanto, mesmo com a derrota, o jogador, que atua pelo PSG, destacou a emoção em representar o seu país e pregou foco para a disputa do terceiro lugar.



"Apesar dessa enorme decepção, continuo orgulhoso de ter representado o nosso país, com toda a sua riqueza, sua diversidade e todas as pessoas que fazem parte dele. Obrigado por tudo, pelo apoio e por todas essas emoções. Vocês foram incríveis durante toda a competição. Ainda não acabou: ainda temos um pódio para conquistar", concluiu.

Agora, a França enfrenta a Inglaterra neste sábado (18), às 18h (horário de Brasília), em Miami, na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo.