Lucas Digne, camisa 3 da França, em confronto com Yamal na semifinal da Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
"Lá se vai o fim de um sonho. O sonho de um menino, e certamente o de milhares de pessoas que estiveram conosco. Sempre imaginamos muitas coisas, quase sempre as mais bonitas. Mas o fim de um sonho às vezes é difícil, e o despertar pode ser ainda mais duro. O mais difícil hoje é encontrar as palavras para expressar essa imensa decepção", escreveu.
O lance decisivo aconteceu aos 19 minutos. Digne cabeceou a bola para cima, e colocou o pé para tentar dominá-la, mas antes disso, Yamal se antecipou e tomou a frente, sofrendo a falta dentro da área.
No entanto, mesmo com a derrota, o jogador, que atua pelo PSG, destacou a emoção em representar o seu país e pregou foco para a disputa do terceiro lugar.
"Apesar dessa enorme decepção, continuo orgulhoso de ter representado o nosso país, com toda a sua riqueza, sua diversidade e todas as pessoas que fazem parte dele. Obrigado por tudo, pelo apoio e por todas essas emoções. Vocês foram incríveis durante toda a competição. Ainda não acabou: ainda temos um pódio para conquistar", concluiu.
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