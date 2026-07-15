Zinedine Zidane está sem trabalhar desde 2021AFP

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Pedro Logato
Rio - A participação na Copa do Mundo de 2026 foi o último capítulo de Didier Deschamps no comando da seleção francesa. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, os bicampeões mundiais deseja formalizar a contratação de Zinedine Zidane logo depois do término da competição nos Estados Unidos.
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A saída de Deschamps já era certa desde o começo da competição. Ele trabalhou na França por 14 anos e teve seu ápice com o título da Copa de 2018. O treinador foi vice-campeão na Eurocopa de 2016 e na Copa do Mundo de 2026.
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Apesar de estar no hall de lendas como Zagallo e Franz Beckenbauer, sendo campeão do mundo como atleta e treinador, Deschamps deixará a seleção francesa em baixa, por não ter conseguido mais títulos com uma geração considerada história pela França.
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Zidane foi tricampeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid e só trabalhou no clube espanhol. Ele está sem emprego desde 2021. Eliminada pela Espanha na semifinal, a França irá disputar o terceiro lugar no sábado. 