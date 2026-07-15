Zinedine Zidane está sem trabalhar desde 2021AFP
França deseja anunciar Zidane logo depois do fim da Copa
Didier Deschamps encerrará passagem de 14 anos
Messi celebra vaga na final da Copa do Mundo: 'Vivemos emoções especiais'
Craque argentino disputará o título pela terceira vez na carreira
'As Malvinas são argentinas': jogadores celebram vitória com faixa
De virada, a Albiceleste bateu a Inglaterra por 2 a 1 e garantiu vaga na final da Copa do Mundo
Argentina ultrapassa o Brasil em número de finais de Copa
Argentinos podem entrar para o seleto grupo dos tetracampeões
Imprensa inglesa lamenta eliminação da Inglaterra: 'Coração partido'
Três Leões saíram na frente e levaram a virada da Argentina nos minutos finais
Argentina assume liderança do ranking da Fifa após garantir vaga na final da Copa
Espanha ocupa o segundo lugar
Técnico assume responsabilidade por derrota da Inglaterra na semifinal
Por outro lado, Tuchel ressaltou que não se arrepende da estratégia, embora a Argentina tenha buscado a virada
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