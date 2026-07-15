Jogadores da Argentina celebram a vaga na final com Messi - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Jogadores da Argentina celebram a vaga na final com MessiVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 15/07/2026 20:00

Rio - Finalista da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, a Argentina assumiu a liderança do ranking da Fifa. Com a vitória sobre a Inglaterra por 2 a 1 , nesta quarta-feira (15), em Atlanta, nos Estados Unidos, os argentinos ultrapassaram a França e assumiram o topo. Finalista da edição de 2026, a Espanha subiu para o segundo lugar.

Com a derrota para a Espanha na semifinal, a França caiu da liderança para o terceiro lugar, enquanto os espanhóis assumiram a segunda colocação. Atrás da líder Argentina por menos de cinco pontos, a seleção espanhola pode assumir a liderança do ranking da Fifa em caso de vitória na final da Copa do Mundo, no próximo domingo (19).

Já o Brasil, que foi eliminado pela Noruega nas oitavas de final e obteve a sua pior campanha desde a Copa do Mundo de 1990, ocupa apenas o quinto lugar, atrás da Argentina, Espanha, França e Inglaterra, que foram os semifinalistas do Mundial de 2026. Marrocos, Portugal, Bélgica, Holanda e México completam os dez melhores do ranking da Fifa.

Ranking da Fifa:

1º - Argentina (+26,90 pontos): 1.970,37

2º - Espanha (+30,82 pontos): 1.965,61

3º - França (+0,00 ponto): 1.948,97

4º - Inglaterra (+0,00 ponto): 1.889,42

5º - Brasil (+0,00 ponto): 1.804,92

6º - Marrocos (+0,00 pontos): 1.803,99

7º - Portugal (+0,00 ponto): 1.787,85

8º - Bélgica (+0,00 ponto): 1.778,36

9º - Holanda (+0,00 ponto): 1.775,54

10º - México (+0,00 ponto): 1.754,30