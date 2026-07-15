Rio - Finalista da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, a Argentina assumiu a liderança do ranking da Fifa. Com a vitória sobre a Inglaterra por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), em Atlanta, nos Estados Unidos, os argentinos ultrapassaram a França e assumiram o topo. Finalista da edição de 2026, a Espanha subiu para o segundo lugar.
Com a derrota para a Espanha na semifinal, a França caiu da liderança para o terceiro lugar, enquanto os espanhóis assumiram a segunda colocação. Atrás da líder Argentina por menos de cinco pontos, a seleção espanhola pode assumir a liderança do ranking da Fifa em caso de vitória na final da Copa do Mundo, no próximo domingo (19).
Já o Brasil, que foi eliminado pela Noruega nas oitavas de final e obteve a sua pior campanha desde a Copa do Mundo de 1990, ocupa apenas o quinto lugar, atrás da Argentina, Espanha, França e Inglaterra, que foram os semifinalistas do Mundial de 2026. Marrocos, Portugal, Bélgica, Holanda e México completam os dez melhores do ranking da Fifa.
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