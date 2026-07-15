Lautaro Martínez se emociona durante a comemoração do gol da ArgentinaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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O Dia
Rio - Herói da classificação da Argentina, Lautaro Martínez não conseguiu esconder a emoção após marcar o gol que garantiu a vaga na final da Copa do Mundo de 2026. O atacante, que entrou durante o segundo tempo, fez o gol da virada sobre a Inglaterra, nos acréscimos. O jogador dedicou o gol para a mãe e revelou que sonhou que balançaria as redes.
"Lembro da primeira vez que a minha mãe comprou um par de chuteiras. Sempre sonhei com a seleção. Minha mãe jamais me deixou de oferecer tudo e estava aqui, junto com meus filhos, que mudaram minha vida. Isso é mais do que um gol. Sonhei com isso, falei com o Alexis (Mac Allister) que faria um gol. Essa equipe segue demonstrando do que é feita", disse Lautaro Martínez.
Foi um jogo duro desde o início. A Inglaterra conseguiu controlar as ações por cerca de 60 minutos e saiu na frente do placar com gol de Anthony Gordon. Após abrir o placar, os ingleses recuaram e deram campo para a Argentina, que cresceu e empilhou chances. Na reta final, Enzo Fernández fez o gol de empate, enquanto Lautaro Martínez garantiu a virada, nos acréscimos.
Com a vitória, a Argentina garantiu a vaga na final da Copa do Mundo e vai decidir o título contra a Espanha, no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. É a terceira vez que os argentinos vão disputar o título mundial desde 2014. Já a Inglaterra, por sua vez, vai disputar o terceiro lugar contra a França, no sábado (18), às 18h, em Miami, nos Estados Unidos.
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Lautaro Martínez se emociona durante a comemoração do gol da Argentina
Já nos acréscimos, Lautaro Martínez colocou a Albiceleste na decisão