Lautaro Martínez se emociona durante a comemoração do gol da ArgentinaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
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