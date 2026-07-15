Jogadores comemoram a vaga na final com uma faixa que diz 'As Malvinas são argentinas' - Paul Ellis / AFP

Jogadores comemoram a vaga na final com uma faixa que diz 'As Malvinas são argentinas'Paul Ellis / AFP

Publicado 15/07/2026 20:59





A reivindicação de soberania sobre este arquipélago do Atlântico Sul, que desencadeou uma sangrenta guerra com a Inglaterra em 1982, serviu de pano de fundo para a tensa e emocionante partida que a Argentina venceu graças a um gol de Lautaro Martínez nos acréscimos. Após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo, os jogadores da Argentina comemoraram no gramado do Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, segurando uma faixa com a frase "As Malvinas são argentinas".A reivindicação de soberania sobre este arquipélago do Atlântico Sul, que desencadeou uma sangrenta guerra com a Inglaterra em 1982, serviu de pano de fundo para a tensa e emocionante partida que a Argentina venceu graças a um gol de Lautaro Martínez nos acréscimos.

Os jogadores argentinos, que reagiram após sofrerem um gol no início do segundo tempo, comemoraram o triunfo em frente às arquibancadas, como tem sido tradição ao longo do torneio.

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O reserva Giovani Lo Celso pegou uma faixa com os dizeres 'As Malvinas são argentinas' e, ao lado do zagueiro Lisandro Martínez, comemorou junto com o restante da equipe.



As Malvinas "sempre serão argentinas", disse o meio-campista Leandro Paredes pouco depois, em entrevista ao canal Telefe, quando questionado sobre a comemoração.



"Vou guardar para mim o que realmente penso" sobre a sensação de vencer a Inglaterra, declarou ele. "Mas é uma emoção incrível, por tudo o que isso desperta. Sabemos que é algo único para o nosso país, e espero que as pessoas estejam muito felizes". O reserva Giovani Lo Celso pegou uma faixa com os dizeres 'As Malvinas são argentinas' e, ao lado do zagueiro Lisandro Martínez, comemorou junto com o restante da equipe.As Malvinas "sempre serão argentinas", disse o meio-campista Leandro Paredes pouco depois, em entrevista ao canal Telefe, quando questionado sobre a comemoração."Vou guardar para mim o que realmente penso" sobre a sensação de vencer a Inglaterra, declarou ele. "Mas é uma emoção incrível, por tudo o que isso desperta. Sabemos que é algo único para o nosso país, e espero que as pessoas estejam muito felizes".

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Na esfera política, a vice-presidente argentina, Victoria Villarruel, disse antes da partida que jogar "contra os ingleses é sempre algo a mais" e



O jogo em Atlanta ocorreu 40 anos após o famoso confronto das quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no qual Diego Maradona marcou os gols conhecidos como 'La Mano de Dios' e 'O Gol do Século', eliminando a Inglaterra com uma vitória por 2 a 1.



Para a Argentina, aquele triunfo foi visto como uma forma de revanche e uma reparação em memória dos compatriotas que morreram lutando contra os ingleses quatro anos antes, durante a Guerra das Malvinas, um conflito que custou a vida de 649 argentinos e 255 britânicos. Na esfera política, a vice-presidente argentina, Victoria Villarruel, disse antes da partida que jogar "contra os ingleses é sempre algo a mais" e os classificou como "piratas usurpadores" O jogo em Atlanta ocorreu 40 anos após o famoso confronto das quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no qual Diego Maradona marcou os gols conhecidos como 'La Mano de Dios' e 'O Gol do Século', eliminando a Inglaterra com uma vitória por 2 a 1.Para a Argentina, aquele triunfo foi visto como uma forma de revanche e uma reparação em memória dos compatriotas que morreram lutando contra os ingleses quatro anos antes, durante a Guerra das Malvinas, um conflito que custou a vida de 649 argentinos e 255 britânicos.