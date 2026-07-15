Lionel Scaloni é o técnico da Argentina - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Lionel Scaloni é o técnico da ArgentinaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 15/07/2026 18:30

Rio - A Argentina é finalista da Copa do Mundo pela segunda edição consecutiva. Atual campeã mundial, a seleção argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1 , nesta quarta-feira (15), em Atlanta, nos Estados Unidos, e garantiu a vaga na final do Mundial de 2026. Após o jogo, o técnico Lionel Scaloni exaltou a torcida e a entrega dos jogadores, que foram determinantes para a classificação.

"Esse grupo não cansa de me surpreender. Vamos tentar ganhar (a final) e deixar tudo dentro de campo. É muito difícil fazer com que as pessoas entendam o que eles fazem dentro de campo. Olha a nossa torcida, somos únicos. Não é arrogância. Essa torcida nos levou a vitória. Tentamos dar tudo até o final e não guardar nada. Eles demonstraram isso mais uma vez", disse o técnico argentino.

O roteiro das fases anteriores se repetiu. Mais uma vez a Argentina precisou encontrar forças e reagir. Em um jogo muito disputado e cercado de rivalidade, os atuais campeões viram a Inglaterra sair na frente do placar com Anthony Gordon, mas não desistiram, lutaram até o fim e conseguiram a virada com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

Com a vitória, a Argentina garantiu a vaga na final da Copa do Mundo e vai decidir o título contra a Espanha, no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. É a terceira vez que os argentinos vão disputar o título mundial desde 2014. Já a Inglaterra, por sua vez, vai disputar o terceiro lugar contra a França, no sábado (18), às 18h, em Miami, nos Estados Unidos.