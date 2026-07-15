Messi é exaltado após classificação da Argentina para a Copa do Mundo - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Messi é exaltado após classificação da Argentina para a Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 15/07/2026 20:31

Rio - A Argentina é finalista da Copa do Mundo mais uma vez. Com a vitória sobre a Inglaterra por 2 a 1 , de virada, nesta quarta-feira (15), em Atlanta, nos Estados Unidos, os argentinos garantiram a vaga na decisão e vão disputar o título pela sétima vez na história. Com isso, ultrapassaram o Brasil em número de finais de Copas do Mundo.

A Alemanha é a recordista de finais, com oito. Os alemães foram campeões em 1954, 1974, 1990 e 2014, além de vice-campeões em 1966, 1982, 1986 e 2002. Finalista pela segunda edição consecutiva, a Argentina ultrapassou Brasil e Itália, e agora vai disputar a final pela sétima vez. Tricampeões, os argentinos podem entrar para o seleto grupo de tetracampeões.

Vale lembrar que a Copa do Mundo de 1950 não teve uma final entre duas seleções. Na ocasião, o Mundial foi definido em um quadrangular final, com Brasil, Uruguai, Suécia e Espanha. Na última rodada, a seleção brasileira perdeu para os uruguaios por 2 a 1, no Maracanã, e amargou o vice-campeonato, no jogo que ficou conhecido como "Maracanazo".

Finalista em 2026, a Espanha vai disputar a final pela segunda vez na história. Campeões em 2010, os espanhóis igualaram as marcas da Tchecoslováquia e Hungria, que também disputaram duas finais de Copas do Mundo. A Tchecoslováquia foi vice-campeã para a Itália em 1934 e para o Brasil em 1962, enquanto a Hungria perdeu em 1938 para os italianos e em 1954 para a Alemanha.

Participações em finais de Copa:

1º - Alemanha: 8 (4 títulos e 4 vices)

2º - Argentina: 7 (3 títulos e 3 vices)

3º - Brasil: 6 (5 títulos e 1 vice)

4º - Itália: 6 (4 títulos e 2 vices)

5º - França: 4 (2 títulos e 2 vices)

6º - Holanda: 3 (3 vices)

7º - Hungria e Tchecoslováquia: 2 (2 vices)

8º - Inglaterra e Uruguai: 1 (1 título)

9º - Croácia e Suécia: 1 (1 vice)