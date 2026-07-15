Jogadores da Inglaterra lamentam derrota por 2 a 1 para a ArgentinaVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
Imprensa inglesa lamenta eliminação da Inglaterra: 'Coração partido'
Três Leões saíram na frente e levaram a virada da Argentina nos minutos finais
Imprensa inglesa lamenta eliminação da Inglaterra: 'Coração partido'
Três Leões saíram na frente e levaram a virada da Argentina nos minutos finais
Argentina assume liderança do ranking da Fifa após garantir vaga na final da Copa
Espanha ocupa o segundo lugar
Técnico assume responsabilidade por derrota da Inglaterra na semifinal
Por outro lado, Tuchel ressaltou que não se arrepende da estratégia, embora a Argentina tenha buscado a virada
Tuchel, Mick Jagger e mais: os memes da vitória da Argentina
Albiceleste venceu a Inglaterra e garantiu vaga na final da Copa do Mundo de 2026
Harry Kane lamenta queda da Inglaterra e pede desculpas
A seleção levou a virada para a Argentina na reta final e vai disputar o terceiro lugar
Jornais se derretem com classificação da Argentina: 'Puro coração'
Seleção albiceleste virou sobre a Inglaterra garantiu vaga na decisão da Copa do Mundo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.