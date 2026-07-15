Jogadores da Inglaterra lamentam derrota por 2 a 1 para a ArgentinaVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

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João Vitor Cravo
Estados Unidos - A reviravolta que selou a eliminação da Inglaterra na semifinal do Mundial, nesta quarta-feira (15), gerou lamentações não somente entre torcedores e jogadores, como também entre os veículos de imprensa do país. Com o revés, a seleção viu acabar "o sonho da Copa do Mundo", como publicou o portal londrino "Sky Sports".
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O "Daily Mail" também foi dramático ao definir o momento como digno de um "coração partido". Contudo, o veículo fez questão de se render ao "super-sub (super substituto)" Lautaro Martínez, autor do gol da virada por 2 a 1. O "The Guardian" foi outro a indicar que a eliminação "quebrou os corações ingleses".
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Enquanto isso, o "The Mirror" trouxe um olhar um pouco mais crítico: "Três Leões (apelido da seleção) concedem dois gols no final" e sofrem "outra eliminação de partir o coração em Copas do Mundo". A fala fez referência às campanhas anteriores, que também terminaram em queda e drama para os britânicos.
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As duas bolas na rede, a poucos minutos do fim, foram consequência de falhas pontuais na retranca montada pelo técnico Thomas Tuchel. Estes furos no bloqueio, que custaram a vaga na final, deixaram o treinador "na fogueira", como destacou o portal britânico "The Independent".
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza