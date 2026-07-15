Jogadores da Argentina comemoram classificação para a final da Copa - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Jogadores da Argentina comemoram classificação para a final da CopaVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 15/07/2026 19:29

Estados Unidos - A virada da Argentina sobre a Inglaterra , que selou a vaga dos sul-americanos na final da Copa do Mundo, despertou reações fervorosas entre os veículos da imprensa internacional. Com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez, os "hermanos" protagonizaram uma remontada definida como "épica" e "histórica".

O jornal "Olé", um dos principais da Argentina, descreveu o triunfo como uma "remontada histórica" em sua manchete. No mesmo título, chamou os jogadores da albiceleste de "heróis". Ainda no país sul-americano, o "Clarín" deu destaque à atuação de "puro coração" da equipe.

Na Espanha, o portal "Sport" se rendeu à "virada épica" e aqueceu as expectativas para o duelo entre argentinos e espanhóis na grande decisão. Além disso, o madrilenho "Marca" chamou atenção ao "papelão" de Thomas Tuchel, treinador da seleção inglesa.

Em Portugal, o jornal "O Jogo" se rendeu à "reviravolta épica", enquanto o "A Bola" foi além: "Isto não é futebol, é outra coisa qualquer! Épico"! Já na Itália, o "Gazzetta dello Sport" deu destaque às duas assistências de Lionel Messi na partida.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza