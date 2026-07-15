Troféu da Copa do Mundo - Mandel Ngan / POOL / AFP

Troféu da Copa do MundoMandel Ngan / POOL / AFP

Publicado 15/07/2026 18:41

Estados Unidos - Os dois últimos jogos da Copa do Mundo de 2026 estão definidos. Espanha e Argentina vão medir forças pela final do torneio. Já França e Inglaterra disputarão a partida que vale o terceiro lugar.

A decisão da Copa do Mundo de 2026 acontecerá no próximo domingo (19), a partir das 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

A Espanha tem apenas um título de Copa do Mundo, conquistado em 2010, e vai em busca do bi. Já a Argentina venceu o torneio três vezes - 1978, 1986 e 2022 - e mira ser tetracampeã.

A disputa do terceiro lugar colocará França e Inglaterra frente a frente. A partida acontecerá no próximo sábado (18), a partir das 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.

Como foram as semifinais?

A Espanha, na última terça-feira (14), bateu a França por 2 a 0 no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. A Fúria dominou o confronto e balançou a rede com Oyarzabal, de pênalti, e Pedro Porro.