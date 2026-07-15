Jorginho foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994JP Pacheco | Coritiba
Lateral do tetra critica postura de jogadores após eliminação na Copa
Ele também destacou que 'o grande problema foi o processo': 'Os quatro anos muito mal feitos'
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Post Malone será atração principal do show de encerramento da Copa
Apresentação do cantor norte-americano começará 90 minutos antes da final
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Campeão em 2022, jogador, de 33 anos, voltou a fazer história
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