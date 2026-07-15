Jorginho foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994 - JP Pacheco | Coritiba

Jorginho foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994JP Pacheco | Coritiba

Publicado 15/07/2026 17:10

Rio - Lateral do tetra em 1994, Jorginho ficou na bronca com a postura dos jogadores da seleção brasileira após a eliminação na Copa do Mundo . Em entrevista ao site 'ge', ele ressaltou que os atletas precisam aproveitar as férias depois da participação no torneio, mas não precisam fazer posts.

"A gente via muitos jogadores focados, que choraram, mas ainda sinto falta deles sentirem a dor da derrota. Não que não sintam, mas expressar isso com atitude. Parece que nada aconteceu. Dois, três dias depois, alguns jogadores como se nada tivesse acontecido".

"Claro que o cara tem direito a férias. Tem que aproveitar, mas não precisa postar bosta nenhuma, não tem que postar nada. Porque está todo mundo injuriado, todo mundo chateado. Não tem nem como sorrir num momento desse. E parece que não dói. Isso revolta a minha geração, revolta bastante a gente".

O Brasil parou nas oitavas de final da Copa do Mundo. A Seleção perdeu para a Noruega por 2 a 1 no MetLife Stadium, no dia 5 de julho, e se despediu do torneio. Haaland fez os dois gols da equipe europeia. Neymar, de pênalti, descontou para a Amarelinha.

"É claro que Ancelotti tem a parcela de culpa dele, os jogadores com certeza, mas o grande problema foi o processo. Os quatro anos muito mal feitos. Aí chega no final de tudo, pega o Ancelotti, pega o Rodrigo Caetano, que são pessoas extremamente qualificadas. Mas por causa do processo, que foi muito ruim, atrapalhou tudo o que a seleção poderia alcançar".

"Eu via que a gente não tinha um time, a gente tinha bons jogadores. Um craque que é o Vinícius Júnior e um gênio que é o Neymar, que não jogou. Ao meu ver, ele deveria ter tido mais oportunidades".