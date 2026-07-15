Estados Unidos - Um vídeo publicado por Galvão Bueno levou os torcedores ao delírio nas redes sociais. O narrador do SBT se encontrou com a equipe da Cazé TV, nos Estados Unidos, antes da semifinal da Copa do Mundo entre Argentina e Inglaterra. O registro deste momento repercutiu bastante entre os apaixonados por futebol.
Internautas via Instagram comentaram "Famosa passada de bastão" e também "assisti os jogos do Brasil pelo Galvão pq ele é insubstituível mas os outros jogos pela Cazé Tv porque representam a nova geração muito bem. Parabéns aos dois pelos trabalhos maravilhosos na Copa. Orgulho de vocês".
Galvão Bueno conhecendo o pessoal da CazéTV e sugerindo uma foto juntos.
A Cazé TV foi responsável pela transmissão de todos os jogos da Copa do Mundo para o Brasil na edição de 2026. Galvão Bueno trabalhou durante anos na Rede Globo como narrador principal na competição e neste ano participou da cobertura pelo SBT.
* Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato
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