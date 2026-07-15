Neymar posta foto na academia treinando - Reprodução/Instagram @NeymarJr

Neymar posta foto na academia treinandoReprodução/Instagram @NeymarJr

Publicado 15/07/2026 13:28

Estados Unidos - De férias em Orlando, Neymar publicou um vídeo em que aparece fazendo musculação. O atacante, de 34 anos, é aguardado para se reapresentar ao Santos na próxima sexta-feira (17). Ele irá bater papo com o presidente Marcelo Texeira.

Após ter jogado apenas 55 minutos na Copa, Neymar deve cumprir seu contrato com o Peixe até o fim do ano. O camisa 10 tem postado seu dia a dia de férias com a família nas redes, além de postagens treinando, visando manter o condicionamento físico para o resto da temporada.

Há uma dívida grande do Peixe com Neymar e as partes vão conversar sobre a situação. Caso deixe o Santos, o atacante não deve encerrar a carreira, mas atuar em uma liga de menor cobrança que a brasileira.



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