Mbappé reconheceu a atuação ruim da França diante da Espanha, na Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Mbappé reconheceu a atuação ruim da França diante da Espanha, na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 15/07/2026 10:58

Estados Unidos - Destaque da França, Mbappé lamentou a eliminação na Copa do Mundo. A seleção deu adeus ao torneio ao perder para a Espanha por 2 a 0 , na última terça-feira (14), na semifinal. Após o jogo, o atacante analisou a atuação dos franceses e reconheceu a superioridade espanhola durante os 90 minutos.

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“Chegar à final era um sonho para nós. Mas não fizemos a partida que queríamos, nem taticamente, nem tecnicamente, nem em termos de desempenho geral. Quando você não faz o que precisa fazer em uma semifinal de Copa do Mundo, não vence”, disse o camisa 10, na zona mista.



“A Espanha manteve seu plano de jogo, o estilo ao qual são fiéis: uma equipe que gosta de controlar a bola e o ritmo. A ideia era pressioná-los no campo de ataque para impedir que aquele ritmo lento e enganoso se estabelecesse, mas não conseguimos fazer isso. Houve muitos erros técnicos. Não conseguimos causar danos a eles quando tivemos a chance”, completou. “Chegar à final era um sonho para nós. Mas não fizemos a partida que queríamos, nem taticamente, nem tecnicamente, nem em termos de desempenho geral. Quando você não faz o que precisa fazer em uma semifinal de Copa do Mundo, não vence”, disse o camisa 10, na zona mista.“A Espanha manteve seu plano de jogo, o estilo ao qual são fiéis: uma equipe que gosta de controlar a bola e o ritmo. A ideia era pressioná-los no campo de ataque para impedir que aquele ritmo lento e enganoso se estabelecesse, mas não conseguimos fazer isso. Houve muitos erros técnicos. Não conseguimos causar danos a eles quando tivemos a chance”, completou.