Mbappé reconheceu a atuação ruim da França diante da Espanha, na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
“Chegar à final era um sonho para nós. Mas não fizemos a partida que queríamos, nem taticamente, nem tecnicamente, nem em termos de desempenho geral. Quando você não faz o que precisa fazer em uma semifinal de Copa do Mundo, não vence”, disse o camisa 10, na zona mista.
“A Espanha manteve seu plano de jogo, o estilo ao qual são fiéis: uma equipe que gosta de controlar a bola e o ritmo. A ideia era pressioná-los no campo de ataque para impedir que aquele ritmo lento e enganoso se estabelecesse, mas não conseguimos fazer isso. Houve muitos erros técnicos. Não conseguimos causar danos a eles quando tivemos a chance”, completou.
Mbappé é o artilheiro da França na Copa do Mundo, com oito gols. O atacante ainda terá um compromisso antes de voltar para casa, sábado (18), às 18h (de Brasília), na disputa pelo terceiro lugar. A seleção enfrentará o perdedor de Argentina e Inglaterra, que entram em campo nesta quarta-feira (15), às 16h, pela outra semifinal do torneio, em Atlanta.
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