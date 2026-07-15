Thierry Henry fez comentários sobre a derrota da seleção francesaReprodução / YouTube
"Isso é uma equipe [Espanha]. Isso é um país. É por isso que eu volto a esse ponto. Quando as pessoas falam sobre os torcedores espanhóis e a equipe, eles encontram uma maneira de ter sucesso em todos os níveis: futebol feminino, categorias de base e Olimpíadas. Eu perdi uma final contra eles e, uma vez após a outra, eles continuam chegando", disse, em comentário na 'FOX Sports'.
"Eles têm uma identidade, uma filosofia. Todos jogam da mesma forma em todos os níveis. É por isso que o treinador da equipe juvenil consegue trabalhar normalmente, porque sabe exatamente como funciona o sistema. Desculpem, todos os jogadores sabem como funcionam os sistemas", disse, lembrando do técnico espanhol Luis de la Fuente, que teve passagens de sucesso pelas categorias sub-19 e sub-21, antes de chegar ao time principal.
Agora, a Espanha aguarda o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina, que acontece nesta quarta-feira (15) e definirá o segundo finalista da Copa do Mundo. Já a França enfrentará o perdedor deste jogo na disputa do terceiro lugar.
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