Thierry Henry fez comentários sobre a derrota da seleção francesa - Reprodução / YouTube

Thierry Henry fez comentários sobre a derrota da seleção francesaReprodução / YouTube

Publicado 15/07/2026 08:24

O ex-jogador e comentarista Thierry Henry, campeão do mundo pela seleção francesa em 1998, se rendeu à Espanha após a semifinal da Copa do Mundo. O ídolo destacou como o futebol espanhol possui uma identidade e rasgou elogios à metodologia implementada no país, que lhe rende títulos em diversas categorias, desde a base do masculino até o feminino.



"Isso é uma equipe [Espanha]. Isso é um país. É por isso que eu volto a esse ponto. Quando as pessoas falam sobre os torcedores espanhóis e a equipe, eles encontram uma maneira de ter sucesso em todos os níveis: futebol feminino, categorias de base e Olimpíadas. Eu perdi uma final contra eles e, uma vez após a outra, eles continuam chegando", disse, em comentário na 'FOX Sports'.

A Espanha impôs seu ritmo, dominou a França e venceu o jogo por 2 a 0 na tarde desta terça-feira (14), garantindo a vaga à final da Copa do Mundo.



"Eles têm uma identidade, uma filosofia. Todos jogam da mesma forma em todos os níveis. É por isso que o treinador da equipe juvenil consegue trabalhar normalmente, porque sabe exatamente como funciona o sistema. Desculpem, todos os jogadores sabem como funcionam os sistemas", disse, lembrando do técnico espanhol Luis de la Fuente, que teve passagens de sucesso pelas categorias sub-19 e sub-21, antes de chegar ao time principal.

"Em todos os níveis, há níveis. Espanha, parabéns. Vocês merecem ir à final. São os campeões europeus, mas também quero dar crédito a todo o sistema e ao que eles implementaram, porque a Espanha não costumava vencer dessa forma. Agora vence em todos os níveis. Ainda não venceu este, não me entendam mal, mas está sempre lá, brigando", concluiu Henry.



Agora, a Espanha aguarda o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina, que acontece nesta quarta-feira (15) e definirá o segundo finalista da Copa do Mundo. Já a França enfrentará o perdedor deste jogo na disputa do terceiro lugar.