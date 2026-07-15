Thomas Tuchel, em entrevista coletiva antes da semifinal da Copa do Mundo - Reprodução / YouTube

Thomas Tuchel, em entrevista coletiva antes da semifinal da Copa do MundoReprodução / YouTube

Publicado 15/07/2026 07:41





LEIA MAIS: Classificação e atuação da Espanha marcam o dia na Copa do Mundo O técnico Thomas Tuchel, da seleção inglesa, destacou a dificuldade em criar estratégias para marcar Lionel Messi, craque da Argentina. Em entrevista coletiva na noite desta terça-feira (14), antes do duelo entre as equipes pela semifinal da Copa do Mundo, o treinador também ressaltou o tamanho da partida e analisou o duelo taticamente.

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Messi e Mbappé são os artilheiros da Copa até o momento, empatados com oito gols. O argentino também soma duas assistências no torneio, acumulando pelo menos uma participação em gol em todas as partidas do Mundial até agora.



Tuchel seguiu rasgando elogios ao camisa 10 argentino. "É como se a bola sempre sobrasse para ele. Ele encontra o espaço, cria o espaço para puxar para a perna esquerda e depois executa a jogada no mais alto nível", acrescentou. "Claro que identificamos alguns padrões no jogo deles, mas, se fecharmos esses padrões, ele vai encontrar outro ou criar um novo."



LEIA MAIS: Além do futebol: entenda a rivalidade entre Argentina e Inglaterra "Eu estava pensando nisso: fazer uma marcação individual à moda antiga [no Messi]", disse. "Não tenho certeza se vamos levar essa ideia adiante, mas ela passou pela minha cabeça. Acho que todo mundo conhece os espaços onde ele gosta de aparecer. É como quando você analisa os jogos: dá a sensação de que ele enxerga as situações antes de qualquer outra pessoa em campo", afirmou.Messi e Mbappé são os artilheiros da Copa até o momento, empatados com oito gols. O argentino também soma duas assistências no torneio, acumulando pelo menos uma participação em gol em todas as partidas do Mundial até agora.Tuchel seguiu rasgando elogios ao camisa 10 argentino. "É como se a bola sempre sobrasse para ele. Ele encontra o espaço, cria o espaço para puxar para a perna esquerda e depois executa a jogada no mais alto nível", acrescentou. "Claro que identificamos alguns padrões no jogo deles, mas, se fecharmos esses padrões, ele vai encontrar outro ou criar um novo."

'Não recorremos a acontecimentos históricos'

O treinador também afirmou que os ingleses não serão inflamados pela rivalidade entre os países fora de campo. "Nós não usamos isso como combustível. Sabemos por que estamos aqui. Sabemos o que queremos. Nunca tivemos vergonha de criar essa expectativa para nós mesmos, de dizer isso em voz alta, de sonhar. Estamos nas semifinais. Chegamos com muita fome de vencer e queremos conquistar mais uma vitória", ponderou.



"Respeitamos o nosso adversário, mas não recorremos a acontecimentos históricos nem tornamos isso maior do que realmente é. É uma grande partida de futebol, uma grande ocasião. Estamos muito animados, gratos, com muita vontade de vencer e prontos para entrar em campo."



Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (horário de Brasília), no estádio Mercedes-Benz, em Atlanta. O vencedor encara a Espanha na grande final da Copa do Mundo, que será disputada no próximo domingo (19).