Thomas Tuchel, em entrevista coletiva antes da semifinal da Copa do MundoReprodução / YouTube
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Messi e Mbappé são os artilheiros da Copa até o momento, empatados com oito gols. O argentino também soma duas assistências no torneio, acumulando pelo menos uma participação em gol em todas as partidas do Mundial até agora.
Tuchel seguiu rasgando elogios ao camisa 10 argentino. "É como se a bola sempre sobrasse para ele. Ele encontra o espaço, cria o espaço para puxar para a perna esquerda e depois executa a jogada no mais alto nível", acrescentou. "Claro que identificamos alguns padrões no jogo deles, mas, se fecharmos esses padrões, ele vai encontrar outro ou criar um novo."
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'Não recorremos a acontecimentos históricos'
"Respeitamos o nosso adversário, mas não recorremos a acontecimentos históricos nem tornamos isso maior do que realmente é. É uma grande partida de futebol, uma grande ocasião. Estamos muito animados, gratos, com muita vontade de vencer e prontos para entrar em campo."
Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (horário de Brasília), no estádio Mercedes-Benz, em Atlanta. O vencedor encara a Espanha na grande final da Copa do Mundo, que será disputada no próximo domingo (19).
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