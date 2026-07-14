Jogadores da Espanha comemoram a classificação para a final da Copa do Mundo - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Jogadores da Espanha comemoram a classificação para a final da Copa do MundoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 14/07/2026 20:22 | Atualizado 14/07/2026 20:28

Em 2025, as duas seleções se enfrentaram pela semifinal da Liga das Nações. Naquela ocasião, a Espanha venceu a França por 5 a 4 e garantiu vaga na decisão, que seria vencida por Portugal.

Um ano antes, elas já haviam medido forças em uma semifinal, mas de Eurocopa. A Fúria venceu por 2 a 1, foi à decisão e seria campeã sobre a Inglaterra.



Houve também um confronto nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Embora não sejam as seleções principais, os espanhóis superaram os Bleus e conquistaram a medalha de ouro no futebol masculino. A partida foi para a prorrogação e terminou com vitória da Fúria por 5 a 3.