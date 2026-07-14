Vampeta é comentarista da Jovem Pan desde 2015 - Reprodução/Jovem Pan

Vampeta é comentarista da Jovem Pan desde 2015Reprodução/Jovem Pan

Publicado 14/07/2026 19:11

Rio - O ex-jogador e comentarista Vampeta viralizou nas redes sociais ao cravas mais um palpite sobre o mata-mata da Copa do Mundo. Na segunda-feira (13), participando da mesa redonda da Jovem Pan, o ex-atleta garantiu que a Espanha passaria da França no duelo que terminou em 2 a 0 para os espanhóis nesta terça.

2X0 para a Espanha. Não é que Vampeta tinha razão.



Get @reshare_app • @sbtsports "BYE FRANCESES" @vampetaoficial já está mandando a França para casa, porque para ele os franceses não passam da Espanha na semifinal da Copa do Mundo. E aí, torcedor, concorda com ele? pic.twitter.com/wbAOmP8mAo — Vilma Barreto (@VilminhaBarret1) July 14, 2026

Vampeta já havia acertado que o Brasil seria eliminado pela Noruega nas oitavas de final, pelo placar 2 a 1, com dois gols de Erling Haaland. Essa previsão voltou a ser lembrada novamente.

ELE CRAVOU! Vampeta acertou que a Seleção Brasileira seria eliminada para Noruega e ainda acertou que Haaland marcaria dois gols! pic.twitter.com/svi2Ols8aR — Jakelyne Loiola (@Jakelyneloiola_) July 6, 2026

Internautas exaltaram muito o comentarista. Um comentou que "Vampeta entende muito de futebol!" e outro foi além: "Todo mundo sabe porque o brilhante comentarista VAMPETA é subestimado entre os jornalistas esportivos. Mas poucos terão a coragem de falar".

Enquanto isso, o ex-jogador ficou em cima do muro no duelo entre Inglaterra e Argentina, partida que vai decidir a equipe que enfrentará a Espanha na final. O jogo será realizado na quarta-feira (15), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.