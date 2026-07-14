Vampeta é comentarista da Jovem Pan desde 2015Reprodução/Jovem Pan
2X0 para a Espanha. Não é que Vampeta tinha razão.— Vilma Barreto (@VilminhaBarret1) July 14, 2026
Get @reshare_app • @sbtsports "BYE FRANCESES" @vampetaoficial já está mandando a França para casa, porque para ele os franceses não passam da Espanha na semifinal da Copa do Mundo. E aí, torcedor, concorda com ele? pic.twitter.com/wbAOmP8mAo
ELE CRAVOU! Vampeta acertou que a Seleção Brasileira seria eliminada para Noruega e ainda acertou que Haaland marcaria dois gols! pic.twitter.com/svi2Ols8aR— Jakelyne Loiola (@Jakelyneloiola_) July 6, 2026
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