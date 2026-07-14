Rodrigo De Paul vem sendo titular absoluto durante o mata-mata do Mundial - William Volcov/Agência O Dia

Rodrigo De Paul vem sendo titular absoluto durante o mata-mata do MundialWilliam Volcov/Agência O Dia

Publicado 14/07/2026 16:48

Estados Unidos - Às vésperas do duelo entre Argentina e Inglaterra, pela semifinal da Copa, Rodrigo De Paul espantou os questionamentos sobre o setor defensivo comandado por Lionel Scaloni, que classificou como um dos "melhores do mundo". A seleção sul-americana sofreu cinco gols nas três partidas de mata-mata do torneio, contra Cabo Verde, Egito e Suíça.

"Não opino sobre a opinião dos outros. Minha energia está toda colocada na partida de amanhã. Creio que temos zagueiros de muita hierarquia, que estão entre os melhores do mundo, que ganharam o respeito do futebol e do mundo todo, porque são campeões do mundo e demonstraram em momentos particulares sua valentia, sua coragem. Amo muito todos eles, e nossos zagueiros são os melhores do mundo", disse De Paul.

O meio-campista, companheiro de Messi no Inter Miami, deu a declaração em conversa com a imprensa, nesta terça-feira (14). Em seguida, ele admitiu a dificuldade de defender o título Mundial após o triunfo de 2022, mas reforçou sua confiança na nova conquista.

"Nós fizemos isso com a Copa América (em 2021 e 2024), e eu considero que é sempre muito mais difícil ganhar e depois ganhar de novo. Manter-se no topo durante tantos anos não é fácil, mas nós estamos conseguindo fazer isso. Então, a verdade é que fico muito orgulhoso dos meus companheiros por isso", completou o meia.



Para levantar novamente a taça da Copa do Mundo, a Argentina precisará superar a Inglaterra na semifinal, às 16h (de Brasília) desta quarta-feira (15), no Estádio de Atlanta. O classificado do duelo enfrentará França ou Espanha, que decidem a vaga da outra chave.

*Sob supervisão de Theo Faria