Rodrigo De Paul vem sendo titular absoluto durante o mata-mata do MundialWilliam Volcov/Agência O Dia
De Paul rebate críticas à defesa da Argentina: 'Melhores do mundo'
Meio-campista demonstrou confiança na equipe antes da semifinal da Copa do Mundo
Mac Allister exalta Maradona e avalia rivalidade com a Inglaterra
Camisa 10 histórico da Argentina foi protagonista de um dos duelos mais marcantes entre as seleções
CBF revela objetivos traçados para o próximo ciclo da Seleção
Entidade foca no ciclo para 2030 para o time masculino e na Copa do Mundo de 2027 para a equipe feminina
Após vitória, técnico da Espanha destaca o trabalho durante o ciclo
Ele foi o escolhido para substituir Luis Enrique, que não ficou no cargo após a eliminação na Copa do Mundo de 2022
Espanha mantém fama de carrasca da França em confrontos recentes; veja
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Deschamps lamenta queda da França na Copa: 'Jogadores estão arrasados'
Técnico questionou a arbitragem, mas reconheceu a superioridade da Espanha
Pedro Porro celebra gol e vaga da Espanha na final: 'Meu maior sonho'
Lateral fez o segundo da Fúria no triunfo por 2 a 0 sobre a França
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