Harry Kane é o artilheiro da Inglaterra na Copa, com seis gols, empatado com Jude Bellingham - Odd Andersen / AFP

Harry Kane é o artilheiro da Inglaterra na Copa, com seis gols, empatado com Jude BellinghamOdd Andersen / AFP

Publicado 14/07/2026 15:55

Inglaterra - O jogo entre Inglaterra e Argentina, pela semifinal da Copa do Mundo, será carregado de um contexto histórico . Harry Kane, centroavante e estrela da seleção inglesa, admitiu a existência desta carga e pediu que os companheiros não deixem o lado emocional tomar conta da partida.

Além de duelos marcantes por Mundiais, como em 1986, quando Maradona fez um gol de mão e outro golaço histórico contra os ingleses, a polêmica "esbarra" na relação diplomática entre os países. Na década de 80, os dois países tiveram um embate na Guerra das Malvinas.

Por isso, em entrevista à emissora britânica 'ITV', Kane fez o alerta: "Não se pode deixar envolver pela carga emocional do jogo contra a Argentina. Tudo isso faz parte, e é disso que vocês (da mídia) vão falar. Os fãs estarão envolvidos. Mas, do ponto de vista do jogador, somos nós contra uma grande equipe, que é inteligente, tática, sabe cavar faltas e controlar o ritmo do jogo".



Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. O vencedor do confronto enfrentará na final o classificado do duelo da outra chave, entre França e Espanha, que decidem a vaga nesta tarde.

*Sob supervisão de João Alexandre Borges.