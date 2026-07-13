Argentina de Lautaro Martínez e Giovanni Lo Celso utilizou a camisa azul apenas uma vez na Copa de 2026, contra a JordâniaDivulgação / Seleção argentina
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