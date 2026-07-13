Argentina de Lautaro Martínez e Giovanni Lo Celso utilizou a camisa azul apenas uma vez na Copa de 2026, contra a Jordânia - Divulgação / Seleção argentina

Argentina de Lautaro Martínez e Giovanni Lo Celso utilizou a camisa azul apenas uma vez na Copa de 2026, contra a JordâniaDivulgação / Seleção argentina

Publicado 13/07/2026 12:28

terem eliminado duas vezes os ingleses na Copa do Mundo utilizando o segundo uniforme.

A Argentina vai jogar a semifinal com a Inglaterra como queria, com a camisa azul. A Fifa divulgou as vestimentas que serão utilizadas pelas equipes e agradou aos argentinos, que contam com a superstição de

A principal referência é o histórico confronto de quartas de final de 1986. De azul, Diego Maradona marcou dois gols históricos na vitória por 2 a 1: o gol de mão que ficou conhecido como 'La mano de Dios' e também o golaço saindo do meio de campo, quando driblou cinco adversários, inclusive o goleiro.

Os jogos Inglaterra x Argentina na Copa do Mundo



Mas aquele histórico duelo há 40 anos não foi o único entre os dois países em Copas do Mundo. Ao todo, houve cinco jogos.

Foram três deles com a seleção argentina jogando de azul. Além de 1986, os rivais se encontraram nas oitavas de final de 1998, com os sul-americanos levando a melhor nos pênaltis após empate em 1 a 1. E e na fase de grupos de 1962, a vitória ficou com os ingleses, que fizeram 3 a 1.



A última vez que eles jogaram entre si na Copa do Mundo foi em 2002. De vermelho, a Inglaterra superou a Argentina com seu tradicional uniforme por 1 a 0, gol de pênalti de David Beckham, também na fase de grupos.



Confronto marcou criação dos cartões no futebol



Em 1966, nova vitória inglesa pelo mesmo placar. A partida ficou marcada pela expulsão de do capitão Antonio Ubaldo Rattín, que resultou na criação dos cartões vermelho e amarelo no futebol, pois não entendeu que árbitro alemão falou que ele estava expulso e não saiu do campo.

