Sorloth e Lena Selnes foram atacados depois da eliminação da NoruegaReprodução / Instagram @lenaselnes
As publicações mais recentes foram alvos de xingamentos, ofensas, pedidos de saída da seleção e até ameaças de morte. “A Copa do Mundo e o futebol me trazem muita alegria, mas também muito ódio. Eu realmente não queria dar atenção a isso, mas sinto que preciso depois de comentários como esses”, iniciou a mulher do atacante.
“Espero que todos possam pensar um pouco mais antes de fazer comentários assim, independentemente da situação”, complementou.
Sorloth foi titular em cinco dos seis jogos da Noruega na Copa do Mundo, mas teve um desempenho abaixo do esperado e não deu assistência ou balançou a rede.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.