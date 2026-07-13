Sorloth e Lena Selnes foram atacados depois da eliminação da NoruegaReprodução / Instagram @lenaselnes

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Theo Faria
Estados Unidos - Esposa de Sorloth, Lena Selnes denunciou mensagens de ódio recebidas depois da eliminação da Noruega na Copa do Mundo, para a Inglaterra, nas quartas de final. A influenciadora digital usou as redes sociais para mostrar alguns dos recados enviados aos dois.

As publicações mais recentes foram alvos de xingamentos, ofensas, pedidos de saída da seleção e até ameaças de morte. “A Copa do Mundo e o futebol me trazem muita alegria, mas também muito ódio. Eu realmente não queria dar atenção a isso, mas sinto que preciso depois de comentários como esses”, iniciou a mulher do atacante.

“Espero que todos possam pensar um pouco mais antes de fazer comentários assim, independentemente da situação”, complementou.

Sorloth foi titular em cinco dos seis jogos da Noruega na Copa do Mundo, mas teve um desempenho abaixo do esperado e não deu assistência ou balançou a rede.

A publicação de Lena Selnes

Lena Selnes publicou algumas das mensagens de ódio que recebeu nas redes sociais - Reprodução / Instagram @lenaselnes
Lena Selnes publicou algumas das mensagens de ódio que recebeu nas redes sociaisReprodução / Instagram @lenaselnes
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Sorloth e Lena Selnes foram atacados depois da eliminação da Noruega
Lena Selnes publicou algumas das mensagens de ódio que recebeu nas redes sociais