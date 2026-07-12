Haaland foi o destaque da Noruega na Copa do Mundo, com sete gols - AFP

Haaland foi o destaque da Noruega na Copa do Mundo, com sete golsAFP

Publicado 12/07/2026 21:01

O atacante Erling Haaland afirmou que a campanha histórica da Noruega na Copa do Mundo de 2026 colocou seu país "no mapa", apesar da eliminação após a derrota por 2 a 1 para a Inglaterra , na prorrogação, pelas quartas de final.

"Perdemos para a Inglaterra, mas fizemos um bom jogo", disse 'O Androide', que foi bem marcado pela defesa inglesa em Miami, onde encerrou sua primeira participação em Copas do Mundo com sete gols marcados.

"Com algumas decisões diferentes, as coisas poderiam ter sido outras, mas, neste nível, são os pequenos detalhes que contam", acrescentou o astro na zona mista.

Haaland destacou especialmente o impacto da campanha da seleção norueguesa, que chegou às quartas de final de um Mundial pela primeira vez.

"As atuações são uma coisa, vencer o Brasil (nas oitavas de final) é outra. Mas acho que a maneira como colocamos a Noruega no mapa é talvez o que mais me empolga", explicou o atacante do Manchester City.

"E espero que agora possamos construir algo para a Eurocopa e para futuras Copas do Mundo, porque nossa geração é incrível", acrescentou.

O autor do gol também sentiu que a trajetória de sua seleção marcará um antes e um depois.

"Acho que a Noruega mudou, e ela me mudou também", afirmou ele.

O atacante também revelou que vai torcer pela Inglaterra no restante do torneio.

"É claro que quero que a Inglaterra vença. Acho que tive uma camisa da Inglaterra antes mesmo de ter uma da Noruega quando era criança", comentou o jogador, nascido em Leeds, com um sorriso.

Ao ser questionado sobre o desempenho de Jude Bellingham, que marcou dois gols na vitória da Inglaterra e foi seu companheiro de equipe no Borussia Dortmund, Haaland não poupou elogios.

"Não me surpreende que ele tenha marcado dois gols hoje e jogado da maneira que jogou. Às vezes, ele recebe muitas críticas por não marcar gols suficientes ou por outros motivos. Para mim, ele é um dos melhores do mundo".

Seu companheiro de ataque, Alexander Sorloth, lamentou as chances perdidas: "Tivemos oportunidades claras que não aproveitamos. Essa é a diferença em relação ao Brasil" nas oitavas de final, declarou o atacante do Atlético de Madrid.