Messi em ação pela Argentina no duelo com a Suíça, na Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
“Vamos tentar descansar porque viemos de muito desgaste. O grupo sente e queremos chegar na melhor condição para voltar a fazer o que temos feito: competir”, disse o astro, na zona mista.
O camisa 10 valorizou o esforço dos companheiros: “Este grupo não deixa nunca de insistir e querer mais, de continuar a estar à altura dos melhores. Não é normal”.
A Argentina terá a Inglaterra pela frente de olho em uma vaga na decisão do Mundial. O jogo será na quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta. Quem vencer avança. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.
“Uma partida especial. É minha primeira vez. Já joguei contra todos (os campeões do mundo), menos contra a Inglaterra. É especial porque é uma seleção grande, uma potência e é sempre lindo jogar uma partida desse estilo, em uma semifinal”, analisou Messi.
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