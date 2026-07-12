Messi em ação pela Argentina no duelo com a Suíça, na Copa do Mundo - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Messi em ação pela Argentina no duelo com a Suíça, na Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 12/07/2026 16:47 | Atualizado 12/07/2026 16:49

Estados Unidos - Destaque da Argentina, Messi mostrou estar preocupado com o desgaste do elenco na Copa do Mundo. A seleção garantiu vaga na semifinal ao vencer a Suíça por 3 a 1 , na prorrogação - a segunda em um intervalo de oito dias no torneio internacional.

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“Vamos tentar descansar porque viemos de muito desgaste. O grupo sente e queremos chegar na melhor condição para voltar a fazer o que temos feito: competir”, disse o astro, na zona mista.



O camisa 10 valorizou o esforço dos companheiros: “Este grupo não deixa nunca de insistir e querer mais, de continuar a estar à altura dos melhores. Não é normal”.



A Argentina terá a Inglaterra pela frente de olho em uma vaga na decisão do Mundial. O jogo será na quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta. Quem vencer avança. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis. “Vamos tentar descansar porque viemos de muito desgaste. O grupo sente e queremos chegar na melhor condição para voltar a fazer o que temos feito: competir”, disse o astro, na zona mista.O camisa 10 valorizou o esforço dos companheiros: “Este grupo não deixa nunca de insistir e querer mais, de continuar a estar à altura dos melhores. Não é normal”.A Argentina terá a Inglaterra pela frente de olho em uma vaga na decisão do Mundial. O jogo será na quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta. Quem vencer avança. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.