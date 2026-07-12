Presidente da Fifa, Gianni Infantino - Alfredo Estrella / AFP

Presidente da Fifa, Gianni InfantinoAlfredo Estrella / AFP

Publicado 12/07/2026 13:00

Rio - A Fifa avalia expandir o número de participantes na Copa do Mundo. Após aumentar de 32 para 48 seleções na edição de 2026, a entidade máxima do futebol vai debater a possibilidade de ampliar para 64, adicionando mais 16 equipes em relação ao atual formato do torneio.

"Algumas pessoas já sugerem ampliar o torneio para 64 seleções. Certamente esse assunto será analisado após esta Copa do Mundo e discutido pelos órgãos dirigentes da Fifa", disse o presidente Gianni Infantino em entrevista ao site suíço "Bluewin".

A Copa do Mundo foi disputada com 32 seleções entre 1998 e 2022. A partir da edição deste ano, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, foi ampliada para 48 seleções. A mudança foi considerada um sucesso pelos dirigentes, que vão avaliar ampliar mais uma vez o número de participantes.

"Todas as nações sonham em disputar uma Copa do Mundo. A qualidade do futebol continua evoluindo em todas as partes do planeta. Se você nega aos países menores a chance de se classificar, também tira deles um importante incentivo para continuar se desenvolvendo", completou.