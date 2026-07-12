Alisson Becker em ação pela seleção brasileira - Érica Martin / Agência O Dia

Alisson Becker em ação pela seleção brasileiraÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 12/07/2026 17:20 | Atualizado 12/07/2026 17:24

Rio - Uma semana após a dolorosa eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, na derrota por 2 a 1 para a Noruega, o goleiro Alisson se manifestou nas redes sociais neste domingo (12). Titular absoluto do Brasil em seu terceiro Mundial consecutivo, o arqueiro do Liverpool lamentou a frustração pelo sonho interrompido, mas indicou que pretende seguir vestindo a camisa da Amarelinha nos próximos ciclos.

"Meu desejo era estar escrevendo essa legenda após o dia 19, como campeão do mundo! Mas de alguma maneira, não foi possível alcançar o nosso grande objetivo nessa Copa do Mundo! Logo após a derrota, o sentimento de frustração e tristeza são grandes, seguidos por muitos questionamentos! Mas escolho não sucumbir aos sentimentos, e a me colocar de pé prontamente!", desabafou o jogador de 33 anos.

"Nessa vida debaixo do sol, o sabor é agridoce! Por vezes nos alegraremos com o doce sabor de uma conquista, por outras sentiremos o amargo sabor da derrota! E o futebol é um grande exemplo disso! Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá uma perspectiva pra além dessa vida, e nos permite desfrutar de tudo o que recebemos das mãos do Senhor!", completou.

Enquanto o elenco brasileiro digere a queda precoce, o Mundial de 2026 entra em sua reta final nos Estados Unidos. A seleção brasileira agora assistirá de longe aos confrontos das semifinais, que colocam frente a frente França e Espanha na próxima terça-feira (14), além do clássico entre Inglaterra e Argentina no dia seguinte.

O atleta revelado pelo Internacional também destacou a dedicação ao longo da campanha e fez questão de valorizar o apoio recebido pelos torcedores durante a curta trajetória da equipe no torneio.

"Vivi intensamente todos os dias dessa Copa, com empenho, dedicação, e buscando fazer o melhor sempre! Quero agradecer de coração a cada um que torceu e acreditou em nós. Pude ver nessa Copa uma grande mobilização de milhões de brasileiros com o mesmo sentimento e objetivo, e o meu desejo é que esse sentimento continue. Seguimos em frente na busca do hexa!!", concluiu.

Veja a publicação de Alisson: