Embolo foi expulso logo após o empate da Suíça contra a ArgentinaVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
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