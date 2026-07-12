Embolo foi expulso logo após o empate da Suíça contra a Argentina - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Embolo foi expulso logo após o empate da Suíça contra a ArgentinaVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 12/07/2026 09:00

Rio - A expulsão de Embolo deve tirar o sono dos suíços por muitos anos. Após sair atrás no placar, a Suíça dominava o jogo quando chegou ao gol de empate no segundo tempo. Porém, a alegria durou pouco tempo, já que o principal jogador da equipe foi expulso por simulação apenas dois minutos depois.

Após o jogo, o técnico suíço Murat Yakin considerou a eliminação para a Argentina "dolorosa", justamente porque a Suíça dominava a partida quando chegou ao gol de empate. O treinador apontou erro do árbitro e aproveitou para valorizar o empenho dos jogadores, que quase levaram a Suíça à semifinal.

"É totalmente inaceitável é muito doloroso ser eliminado dessa maneira. Meus jogadores são verdadeiros heróis, colocaram todo o seu coração, e estão todos muito orgulhosos do que fizemos. O fato do árbitro ter tomado essa decisão errada e ter feito essa interferência, é algo que não entendo", disse Yakin.

Embolo foi expulso após simular falta em dividida com Leandro Paredes. Inicialmente, o árbitro marcou falta do argentino e aplicou o cartão amarelo. Porém, o VAR entrou em ação e apontou "erro de identidade". No lance, o camisa 7 suíço simulou a falta. Com isso, os cartões foram invertidos.

Como já tinha um cartão amarelo, Embolo recebeu o segundo e foi expulso. A expulsão faz parte de uma nova recomendação da Fifa, que entrou em vigor na Copa do Mundo de 2026, onde permite o VAR interferir caso o jogador seja punido de maneira equivocada. O técnico suíço evitou culpar o atacante pela derrota.

"Ele teve bons momentos na partida. Eu não o culpo, em absoluto (pela expulsão). Seria um absurdo. Ele é um verdadeiro jogador de equipe, obviamente está destruído. Da maneira como aconteceu, para mim foi um erro de arbitragem e nos prejudicou", completou Yakin.