Haaland lamenta a eliminação da Noruega na Copa do Mundo - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Haaland lamenta a eliminação da Noruega na Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 12/07/2026 10:00

Rio - A Noruega se despediu da Copa do Mundo de 2026 após perder para a Inglaterra por 2 a 1, neste sábado (11), na prorrogação, pelas quartas de final. Após o jogo, o ex-jogador Alf-Inge Haaland e pai do centroavante Erling Haaland criticou a atuação do árbitro francês Clément Turpin.

"Parabéns, Bellingham e árbitro", publicou Alf-Inge Haaland.

Alf-Inge Haaland fez mais de uma publicação reclamando da arbitragem. Em outra mensagem, o pai de Erling Haaland disse que a Inglaterra foi "salva" pelo árbitro francês. A imprensa internacional repercutiu as declarações de forma negativa.

"Sério? Salvos pelo árbitro. Espero que vocês ganhem a Copa do Mundo agora. Mas sinto que fomos roubados hoje", disse Alf-Inge Haaland.

Após eliminar o Brasil nas oitavas de final, a Noruega foi derrotada pela Inglaterra, nas quartas de final. Os noruegueses saíram na frente do placar, mas sofreram a virada na prorrogação. A seleção norueguesa ainda teve um gol anulado por causa de falta de Erling Haaland na jogada.