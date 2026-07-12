Seleção brasileira reunida antes de partida pela Copa do MundoFoto: Reprodução
"Um filme que não queríamos escrever, sobre uma história que não pode ser esquecida. Pode acreditar. Que venha o novo ciclo", escreveu a entidade em publicação no 'X'.
"Não foi fácil escrever este filme. Porque a gente sabe o que vocês estão sentindo. Que esse túnel parece não ter fim. Que esse hexa não sai. Desistir nunca foi coisa de brasileiro. Muito menos abaixar a cabeça. Mas também não dá para esquecer esta derrota. Porque ela vai nos levar para onde queremos chegar e jamais vamos esquecer nossa torcida. Lá no estádio. No Brasil. E em todos os cantos do mundo", diz o trecho inicial do vídeo.
Após ser derrotada pela Noruega por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa, a seleção voltará a campo em setembro, quando vai enfrentar a Austrália em dois amistosos na Oceania. Os jogos serão realizados nos dias 25 e 29 de setembro, nas cidades de Townsville e Brisbane, ambas em solo australiano.
Além disso, a CBF tenta confirmar outros dois amistosos para a próxima Data Fifa, que terá cerca de 15 dias, de 21 de setembro a 6 de outubro, período maior do que de costume.
Veja o vídeo publicado pela CBF:
Um filme que não queríamos escrever, sobre uma história que não pode ser esquecida.— brasil (@CBF_Futebol) July 12, 2026
Pode acreditar.
Que venha o novo ciclo. pic.twitter.com/txkIOHZiXV
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