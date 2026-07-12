Seleção brasileira reunida antes de partida pela Copa do Mundo - Foto: Reprodução

Seleção brasileira reunida antes de partida pela Copa do MundoFoto: Reprodução

Publicado 12/07/2026 16:10

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou um vídeo motivacional nas redes sociais na manhã deste domingo, 12, uma semana após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026. Na publicação, a entidade anuncia um novo ciclo visando o próximo Mundial, em 2030.



"Um filme que não queríamos escrever, sobre uma história que não pode ser esquecida. Pode acreditar. Que venha o novo ciclo", escreveu a entidade em publicação no 'X'.



"Não foi fácil escrever este filme. Porque a gente sabe o que vocês estão sentindo. Que esse túnel parece não ter fim. Que esse hexa não sai. Desistir nunca foi coisa de brasileiro. Muito menos abaixar a cabeça. Mas também não dá para esquecer esta derrota. Porque ela vai nos levar para onde queremos chegar e jamais vamos esquecer nossa torcida. Lá no estádio. No Brasil. E em todos os cantos do mundo", diz o trecho inicial do vídeo.



"Então vamos guardar esta data, 5 de julho de 2026. O dia em que começa a nossa próxima jornada. E vamos com tudo. Não só com nosso talento, mas com mais estabilidade, mais planejamento e muito mais trabalho duro. E daqui a quatro anos, minha amiga, meu amigo, se preparem. Porque estaremos ainda mais fortes para buscar essa sexta estrela. Pode acreditar", completa.



Após ser derrotada pela Noruega por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa, a seleção voltará a campo em setembro, quando vai enfrentar a Austrália em dois amistosos na Oceania. Os jogos serão realizados nos dias 25 e 29 de setembro, nas cidades de Townsville e Brisbane, ambas em solo australiano.



Além disso, a CBF tenta confirmar outros dois amistosos para a próxima Data Fifa, que terá cerca de 15 dias, de 21 de setembro a 6 de outubro, período maior do que de costume.

Veja o vídeo publicado pela CBF: