Jude Bellingham fez os dois gols da vitória da Inglaterra sobre a Noruega - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Jude Bellingham fez os dois gols da vitória da Inglaterra sobre a Noruega William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 12/07/2026 09:30

Rio - Herói da classificação da Inglaterra à semifinal da Copa do Mundo de 2026, o meia Jude Bellingham se aproximou de uma marca histórica de Pelé em Mundiais. O meio-campista se tornou o segundo jogador mais jovem a marcar dois gols em jogos consecutivos de mata-mata, feito que ainda pertence ao Rei do futebol.

Pelé marcou dois gols nas vitórias sobre França e Suécia, pela semifinal e final, respectivamente, da Copa de 1958. Na época, o Rei do futebol tinha 17 anos, 8 meses e 6 dias. Já Jude Belllingham, por sua vez, marcou nas vitórias sobre México e Noruega, pelas oitavas e quartas de final, com 23 anos e 12 dias.

Com os dois gols na vitória sobre a Noruega, Jude Bellingham se tornou o meio-campista inglês com mais participações em gols na Copa do Mundo. Somando as duas participações na carreira, o camisa 10 soma 11 jogos, sete gols e duas assistências. Na edição de 2026, são seis gols marcados.

Por fim, Jude Bellingham também igualou Harry Kane com seis gols na Copa do Mundo de 2026. A dupla inglesa fica atrás somente do argentino Lionel Messi e do francês Kylian Mbappé, que marcaram oito vezes na competição. É a primeira vez que dois jogadores do mesmo país marcaram seis vezes cada na Copa.