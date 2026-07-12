Argentina garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Argentina garantiu vaga na semifinal da Copa do MundoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 12/07/2026 08:35

Rio - Após 36 anos, a Copa do Mundo volta a ter quatro campeões mundiais nas semifinais. Argentina, Espanha, França e Inglaterra disputam duas vagas na final do próximo dia 19 de julho, que será disputada em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A última vez que quatro campeões mundiais se encontraram nas semifinais foi na Copa do Mundo de 1990. Na ocasião, a Argentina eliminou a Itália, enquanto a Alemanha eliminou a Inglaterra, ambos nos pênaltis. Na decisão, os alemães venceram os argentinos por 1 a 0.

Pela primeira vez na história, os quatro primeiros colocados do ranking da Fifa vão se enfrentar na semifinal da Copa do Mundo. A entidade máxima do futebol fez o chaveamento pensando justamente na possibilidade dos melhores do ranking se enfrentarem apenas na semifinal. E deu certo.

A França enfrenta a Espanha na próxima terça-feira (14), às 16h (de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos. Já a Argentina encara a Inglaterra, na quarta (15), no mesmo horário, em Atlanta, nos Estados Unidos. Os vencedores disputarão o título mundial no dia 19 de julho.