Lionel Messi chegou a 10 participações em gols da Argentina nesta Copa do Mundo - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Lionel Messi chegou a 10 participações em gols da Argentina nesta Copa do MundoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 12/07/2026 00:44 | Atualizado 12/07/2026 00:45



Jogo da Argentina na Copa do Mundo de 2026 virou sinônimo de drama. Em mais uma prorrogação, Messi foi coadjuvante de Julián Álvarez e Lautaro Martínez que garantiram a vitória suada por 3 a 1 sobre a Suíça - Mac Allister e Ndoye marcaram no tempo regulamentar - e a classificação para a semifinal da Copa do Mundo

Dominada e cansada, a seleção argentina fazia jogo ruim até contar com a expulsão de Embolo no segundo tempo para ganhar uma sobrevida. E depois de 120 minutos de muito coração e raça, vai enfrentar na quarta-feira (8) a Inglaterra, que superou a Noruega também na prorrogação , pelo mesmo placar de 2 a 1.

Primeiro tempo tranquilo para a Argentina



Antes de começar mais um sofrimento argentino, a partida parecia que seria tranquila. Afinal, logo aos 11 minutos do primeiro tempo a Argentina abriu o placar com um gol de cabeça de Mac Allister, em assistência de Messi cobrando escanteio.



Com a vantagem no placar, a seleção sul-americana basicamente tratou de administrar a partida, jogando fechada contra um adversário com enorme dificuldade de criar. Tanto que Dibu Martínez só trabalhou aos 35, quando precisou sair nos pés de Embolo.



Expulsão muda história no segundo tempo



O confronto de quartas de final ficou mais interessante após o intervalo, quando a Suíça resolveu chutar a gol, depois dos 15 minutos. Nesse momento, a Argentina parecia morta fisicamente e foi dando espaços até Ndoye empatar aos 21 minutos, em boa jogada coletiva.

Mas Copa do Mundo tem aqueles momentos inacreditáveis que mudam tudo. Minutos depois, Embolo simulou ter sofrido falta, recebeu o segundo cartão amarelo com participação decisiva do VAR (seguindo novo protocolo) e saiu de campo chorando.

Do domínio suíço, o jogo ficou todo para a Argentina, que pressionou com base em cruzamentos, sem conseguir evitar a prorrogação. Messi perdeu chance inacreditável já perto do fim, ao tentar encobrir o goleiro; e Mac Allister cabeceou na pequena área e o zagueiro suíço desviou para fora.

Nos 30 minutos extras, a pressão continuou e esbarrou no já conhecido ferrolho suíço. Nem Messi conseguiu superar o goleiro Kobel, mas Julián Álvarez achou um chute de fora da área para marcar um golaço depois de 111 minutos. No fim, num contra-ataque, Lautaro Martínez garantir a classificação.