Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileiraAFP
Jornal encontra anotações de Ancelotti sobre pênaltis da Noruega
Papéis ficaram no vestiário após a eliminação do Brasil
Jornal encontra anotações de Ancelotti sobre pênaltis da Noruega
Papéis ficaram no vestiário após a eliminação do Brasil
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