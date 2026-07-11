Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileiraAFP

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Rio - Na sua primeira Copa do Mundo no comando da seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti não conseguiu executar todos os seus planos e alcançar o principal objetivo, que era o título. Após a eliminação para a Noruega por 2 a 1, nas oitavas de final, o treinador italiano deixou algumas anotações pelo caminho no vestiário. Entre elas, as cobranças de pênaltis dos jogadores noruegueses.
O jornal alemão "Bild" encontrou as anotações no vestiário após a partida. Entre as anotações, o técnico Carlo Ancelotti detalhou os cantos preferidos dos jogadores noruegueses. O centroavante Haaland, que fez os dois gols da Noruega, e o meia Odegaard tiveram maior destaque nas anotações. Também havia observações sobre o goleiro Nyland.
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Jornal alemão encontrou anotações de Ancelotti sobre pênaltis da Noruega - Divulgação/Bild
Jornal alemão encontrou anotações de Ancelotti sobre pênaltis da Noruega - Divulgação/Bild
Jornal alemão encontrou anotações de Ancelotti sobre pênaltis da Noruega - Divulgação/Bild
Nas anotações, o técnico Carlo Ancelotti destacou que o goleiro norueguês costuma cair para os lados em todas as cobranças e teria dificuldades para defender chutes à meia altura. Porém, o goleiro norueguês contrariou as informações da comissão técnica brasileira. No primeiro tempo, defendeu a cobrança de Bruno Guimarães, à meia altura. Já na etapa final, ficou no meio da meta, quando Neymar descontou.
Por fim, também havia outras anotações para o decorrer da partida, como a bola aérea da Noruega. Em escanteios, por exemplo, Carlo Ancelotti determino que Rayan seria o responsável por marcar Haaland, enquanto Martinelli deveria ficar com Sorloth. Já os laterais Danilo e Douglas Santos, por sua vez, ficaram responsáveis pela marcação dos zagueiros Ajer e Heggem, respectivamente.