Matheus Cunha reclama de falta em Brasil x Japão - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Matheus Cunha reclama de falta em Brasil x JapãoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 11/07/2026 08:35 | Atualizado 11/07/2026 08:38

Rio - Destaque ofensivo do Brasil na Copa do Mundo, o atacante Matheus Cunha se manifestou publicamente pela primeira vez desde a eliminação da Seleção. Em forte desabafo publicado em suas redes sociais na noite desta sexta-feira (10), o camisa 10 do Manchester United classificou o atual momento como difícil e doloroso, mas fez questão de enaltecer o orgulho por defender o país no torneio.



Veja a publicação de Matheus Cunha:



A caminhada do Brasil no Mundial foi interrompida de forma precoce no último domingo (5), ao perder por 2 a 1 para a Noruega, no MetLife Stadium, pelas oitavas de final. Na ocasião, o astro Erling Haaland marcou duas vezes para selar a queda brasileira, enquanto Neymar descontou o placar.