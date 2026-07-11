Matheus Cunha reclama de falta em Brasil x JapãoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

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Bernardo Fonseca
Rio - Destaque ofensivo do Brasil na Copa do Mundo, o atacante Matheus Cunha se manifestou publicamente pela primeira vez desde a eliminação da Seleção. Em forte desabafo publicado em suas redes sociais na noite desta sexta-feira (10), o camisa 10 do Manchester United classificou o atual momento como difícil e doloroso, mas fez questão de enaltecer o orgulho por defender o país no torneio.

Veja a publicação de Matheus Cunha:


A caminhada do Brasil no Mundial foi interrompida de forma precoce no último domingo (5), ao perder por 2 a 1 para a Noruega, no MetLife Stadium, pelas oitavas de final. Na ocasião, o astro Erling Haaland marcou duas vezes para selar a queda brasileira, enquanto Neymar descontou o placar.
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No mesmo dia da publicação, Matheus Cunha foi recebido com festa em Baía Formosa, no litoral sul do Rio Grande do Norte. Apesar de ser natural de João Pessoa, na Paraíba, o atacante tem forte ligação com o município, onde costuma passar as férias e praticar surfe.

Cunha iniciou a competição no banco de reservas, mas ganhou a vaga de Igor Thiago logo na segunda partida. A mudança surtiu efeito imediato: o atacante balançou as redes três vezes em apenas dois jogos.