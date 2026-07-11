Colecionadores apostam nas trocas de figurinhas para completar o álbum da Copa do Mundo - Érica Martin / Agência O DIA

Colecionadores apostam nas trocas de figurinhas para completar o álbum da Copa do MundoÉrica Martin / Agência O DIA

Publicado 11/07/2026 06:00

Rio - Apesar da eliminação do Brasil, o clima de celebração da Copa do Mundo não terminou para os colecionadores de figurinhas, que correm contra o tempo para completar seus álbuns antes do fim do Mundial, em 19 de julho. No Bangu Shopping, na Zona Oeste, os pontos de troca dos cromos continuam movimentados e os craques estão entre os mais procurados.

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Embora já tenha completado seu próprio álbum, a administradora Kely Deris, de 41 anos, está na missão de encontrar todas as figurinhas de mais três livros ilustrados, desta vez dos sobrinhos.



“Está sendo bem legal. A gente está tendo um espaço legal para troca. E quando não conseguimos trocar, tentamos reverter em algum valor para comprar mais alguma quantidade. Mas está sendo bem legal interagir com as crianças com essa questão da troca, um ajudando o outro. Meus sobrinhos vão pra escola e a gente tem que chegar com as figurinhas, senão eles esganam a gente. E tem que levar para eles colarem. A gente só troca. O trabalho é nosso. A diversão de colar é deles. Nem deixam a gente tocar no álbum”, diz rindo.



Entre as figurinhas mais procuradas, as dos craques Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são unanimidades. Além deles, os colecionadores vêm achando dificuldade para encontrar os cromos dos escudos das seleções, que são brilhantes, e as taças. Completar a seleção brasileira também é uma das metas da maior parte das pessoas.



A dona de casa e crocheteira Lucília Rodrigues, de 45 anos, comprou o álbum pela primeira vez para a filha, Thayrine, de 9. Apesar de não ter esperanças de completar o livro, a página com figurinhas da Coca-Cola era a meta das duas. Enquanto a equipe do DIA estava no local, elas conseguiram encontrar o cromo de Raúl Jiménez, o último que faltava.



“O álbum dela está muito vago, faltando muitas figurinhas. Não vai dar tempo de completar o álbum, por questões financeiras, mas eu tenho conversado com ela, inclusive, quando fui comprar o álbum, que ela queria muito, eu disse: filha, o álbum a gente consegue comprar, mas o negócio é completar. Aí ela falou: ‘ah, mamãe, não tem problema’. A gente faz o que pode para os nossos filhos e como ela falou que tudo bem, então comprei. Ela ficou muito feliz”, conta.



O guarda municipal Robson Costa, de 39 anos, e a administradora Lívia Costa, de 38, estão na busca das figurinhas para o álbum da filha. Ela, no entanto, brinca que o livro, na verdade, é do pai.



“É mais do pai! Na verdade, quem comprou o álbum foi a dinda dela, que se comprometeu a dar três pacotes de figurinhas toda semana. O avô e o pai também dão. Nisso, a gente está juntando e vem trocar com ela”, diz Lívia.



“O álbum é dos dois”, ri Robson. “Nós vamos completar. Agora que começou, já tá mais da metade, vamos completar. Estou percebendo uma facilidade na troca. Quanto mais figurinha você tem, mais fácil é pra trocar. Tem muita gente que vem para vender também, então fica mais fácil. Já compramos algumas avulsas, mas o prazer da criança é abrir o envelope”, completa.



A técnica de enfermagem Juliana Patrícia, de 50 anos, foi atrás das figurinhas para os álbuns do filho e da neta. Agora, ela está na meta de trocar todos os cromos repetidos.



“Estou nas trocas. Comprar não, só troca, porque já estou com muitas repetidas. Quero inverter o dinheiro que é melhor. Os escudos estão mais difíceis de achar, mas quero fechar a página do Brasil, que só falta o Casemiro. Vou ficar nessa até terminar a Copa. Depois já acabou a febre. Mesmo se não fechar o álbum todo, eu vou parar”, afirma.



Embora a maioria fique apenas nas trocas, muitas pessoas preferem comprar as figurinhas que faltam de forma avulsa. Diversos colecionadores também aproveitam o espaço para vender os cromos, como é o caso do jornaleiro Rodrigo Boscarino, de 47 anos.



“Eu abro os pacotes na banca e vendo aqui a preço, mais ou menos, de custo. Uma ou outra que eu peço a mais. Meu preço é R$1. Vai de R$ 1 a R$ 1.000, que é o Cristiano Ronaldo de ouro. O pessoal procura mais os craques: Messi, Cristiano Ronaldo, Haaland… esses que estão em alta”, explica.