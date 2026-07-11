Lionel Scaloni durante entrevista coletiva - Juan Mabromata / AFP

Lionel Scaloni durante entrevista coletivaJuan Mabromata / AFP

Publicado 11/07/2026 09:10 | Atualizado 11/07/2026 09:16

Estados Unidos - Às vésperas do duelo contra a Suíça pelas quartas de final da Copa do Mundo, o técnico Lionel Scaloni rebateu as acusações de que a Argentina estaria sendo beneficiada pela arbitragem. Em entrevista coletiva nesta última sexta-feira (10), o comandante negou qualquer tipo de favorecimento e afirmou que as críticas servem como combustível para o elenco.



A polêmica ganhou força após a classificação nas oitavas de final. Na vitória por 3 a 2 sobre o Egito, os africanos contestaram a anulação de um gol e reclamaram do possível pênalti na jogada que originou o terceiro tento da Albiceleste.

"Eu não sei se falo pela Argentina. Há tanto tempo, como em 1986, diziam que favoreciam. E o que dizem agora? Havia críticas... Eu uso a razão sempre. A Argentina é uma das que sempre anima o torneio. E de alguma maneira utilizamos para mostrar aos jogadores que não querem que a Argentina ganhe. Mas é normal, como há quem não queira que ganhe outras seleções", disse o comandante.

"O que acontece é que conosco há muita gente que não quer que ganhemos, porque já ganhamos a última. E temos isso em conta, isso chega aos jogadores, e usamos isso como uma espécie de rebelião. Para que se rebelem e joguem ainda melhor", completou.



Em seguida, Scaloni também descartou qualquer possibilidade de influência da arbitragem com o auxílio da tecnologia.

"Acho que com o VAR e todas essas coisas, é muito difícil que te ajudem. Não há dupla interpretação no VAR. Fica tudo claro, eu fiz o curso antes do Mundial e mostraram todas as imagens: 'Isso vai ser assim, assim'. E cumpriram tudo. A Lisandro Martínez pisaram no pé... Pouco, muito, é falta. Não há outra leitura. As redes sociais hoje aumentam tudo e começa o debate. Mas não há nenhum favorecimento, pelo contrário. É muito difícil que favoreçam. Talvez há anos, não tenho ideia, mas hoje é muito difícil", ressaltou.



Apesar das polêmicas, a Argentina volta as atenções para o duelo contra a Suíça neste sábado (11), às 22h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City. O vencedor garantirá vaga na semifinal da Copa do Mundo, onde enfrentará quem avançar do confronto entre Inglaterra e Noruega.

