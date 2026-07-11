O gol de empate da Inglaterra na vitória na prorrogação por 2 a 1 sobre a Noruega gerou muita polêmica. Após Bellingham marcar, no fim do primeiro tempo das quartas de final da Copa do Mundo, os noruegueses reclamaram bastante de que a bola bateu numa câmera que fica acima do campo. A Fifa negou.
Pelas regras, se a bola bate em algum equipamento sem relação com o jogo, o árbitro deveria ter parado o lance e anulado o gol. A reclamação da Noruega ganhou o reforço da transmissão da TV Fox Sports, responsável pela câmera de transmissão e que informou que houve o toque no cabo.
Diante da polêmica, a Fifa postou um vídeo do momento do lance em que teria acontecido o toque, com um gráfico do chip que avalia toques na bola. Segundo a entidade, o "sensor não mostrou nenhum pico no 'batimento cardíaco da bola' quando ela estava no ar".
Ou seja, não há "evidência de que a bola tocou no fio aéreo e alterou o movimento da bola". E assim, de acordo com a Fifa, a arbitragem acertou ao validar o primeiro dos dois gols de Bellingham.
Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT
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