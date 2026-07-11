Fifa divulga gráfico do chip da bola para comprovar que bola não toca em câmera de transmissão em gol da Inglaterra - Reprodução de vídeo

Fifa divulga gráfico do chip da bola para comprovar que bola não toca em câmera de transmissão em gol da InglaterraReprodução de vídeo

Publicado 11/07/2026 21:08

gol de empate da Inglaterra na noruegueses reclamaram bastante de que a bola bateu numa câmera que fica acima do campo. A Fifa negou.

na vitória na prorrogação por 2 a 1 sobre a Noruega gerou muita polêmica. Após Bellingham marcar, no fim do primeiro tempo das quartas de final da Copa do Mundo, osque fica acima do campo. A Fifa negou.

Pelas regras, se a bola bate em algum equipamento sem relação com o jogo, o árbitro deveria ter parado o lance e anulado o gol. A reclamação da Noruega ganhou o reforço da transmissão da TV Fox Sports, responsável pela câmera de transmissão e que informou que houve o toque no cabo.



Diante da polêmica, a Fifa postou um vídeo do momento do lance em que teria acontecido o toque, com um gráfico do chip que avalia toques na bola. Segundo a entidade, o "sensor não mostrou nenhum pico no 'batimento cardíaco da bola' quando ela estava no ar".

Ou seja, não há "evidência de que a bola tocou no fio aéreo e alterou o movimento da bola". E assim, de acordo com a Fifa, a arbitragem acertou ao validar o primeiro dos dois gols de Bellingham.