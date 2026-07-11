Bellingham marcou os dois gols da virada inglesa nas quartas de final da Copa do Mundo William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Bellingham analisa vitória: 'Nem todo jogo se ganha com posse'
Destaque da Inglaterra vê característica essencial para time chegar longe na Copa do Mundo
Bellingham analisa vitória: 'Nem todo jogo se ganha com posse'
Destaque da Inglaterra vê característica essencial para time chegar longe na Copa do Mundo
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