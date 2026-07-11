Jayden Adams na Copa do Mundo - Reprodução / AFP

Jayden Adams na Copa do MundoReprodução / AFP

Publicado 11/07/2026 13:00

Rio - O futebol sul-africano acordou de luto neste sábado (11). O meia Jayden Adams, que disputou a Copa do Mundo de 2026 pela África do Sul, morreu aos 25 anos. A causa da morte não foi divulgada, mas a notícia foi confirmada por familiares e representantes do jogador.

A polícia abriu uma investigação após o corpo ter sido encontrado em uma casa em Schotschekloof, um bairro na região central da Cidade do Cabo. O sindicato dos jogadores de futebol da África do Sul lamentou a morte de Jayden Adams.

"A morte cruelmente roubou um dos nossos. Ela roubou da nossa nação um futebolista notável, mas nunca levará embora o legado que Jayden Adams deixa para trás. Nós sempre nos lembraremos de sua humildade, de seu talento extraordinário e do orgulho com que ele representou a África do Sul", disse.

Jayden Adams jogava pelo Mamelodi Sundowns. O meia foi titular no empate com a Tchéquia, no dia 18 de junho, pela segunda rodada da fase de grupos, além de ter atuado na derrota para o México e na vitória sobre a Coreia do Sul, nos dias 11 e 24, respectivamente.

O meio-campista não atuou na derrota para o Canadá, que resultou na eliminação dos Bafana-Bafana na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Jayden Adams também atuou contra o Fluminense na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes de 2025.