Rio - Em um jogo equilibrado e decidido no detalhe, a Inglaterra venceu a Noruega por 2 a 1, de virada, neste sábado (11), em Miami, nos Estados Unidos, e garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. O meia Jude Bellingham foi mais uma vez decisivo e marcou os dois gols dos ingleses, enquanto os noruegueses marcaram com Andreas Schjelderup.
Com a vitória, a Inglaterra garantiu vaga na semifinal e vai encarar o vencedor de Argentina e Suíça, que se enfrentam ainda neste sábado (11), às 22h (de Brasília), em Kansas, nos Estados Unidos. Já a partida da semifinal será realizada na próxima quarta-feira (15), às 16h, em Atlanta, nos Estados Unidos, valendo vaga na final da Copa do Mundo de 2026.
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O jogo começou equilibrado. A Inglaterra controlou o ritmo do jogo e chegou a ter 70% de posse de bola, mas teve dificuldades para encontrar espaços na defesa norueguesa e não ameaçou. O lance mais perigoso foi uma cobrança de falta de Harry Kane na entrada da área, que saiu por cima da meta defendida pelo goleiro Orjan Nyland.
O panorama mudou aos 35 minutos, quando Harry Kane perdeu uma bola na intermediária após desarme de Sander Berge. O volante norueguês acionou Martin Odegaard, que encontrou Andreas Schjelderup. O camisa 21 encarou a marcação e bateu cruzado pelo alto para encobrir o goleiro Jordan Pickford, bater na trave e balançar as redes.
A Inglaterra mudou a postura após sofrer o gol. Se antes trabalhavam a bola com mais calma, a partir disso passou a ter mais agressiva com a posse. Somente dez minutos após ficar em desvantagem, os ingleses chegaram ao empate. Jude Bellingham recebeu de Anthony Gordon na área e bateu cruzado para empatar. No último lance, Harry Kane ainda teve um gol anulado.
No início da etapa final, a Noruega foi mais perigosa. O zagueiro Torbjorn Heggem chegou a marcar após cobrança de escanteio, mas o gol foi anulado por falta de Erling Haaland em Elliot Anderson antes da cobrança. Depois, novamente pelo alto, os noruegueses levaram perigo quando o zagueiro Kristoffer Ajer acertou o travessão.
Já a Inglaterra, por sua vez, sentiu a pressão do favoritismo. A seleção inglesa não conseguiu se encontrar durante o segundo tempo e praticamente não ameaçou a Noruega. Somente após a entrada de Bukayo Saka que os ingleses conseguiram gerar algum perigo, já na reta final do segundo tempo, mas a defesa norueguesa conseguiu assegurar a igualdade no placar.
A história mudou na prorrogação. A Inglaterra teve uma postura mais agressiva desde o início e ficou na frente do placar logo aos dois minutos. O goleiro Orjan Nyland rebateu um chute de Morgan Rogers para o meio da área e Jude Bellingham aproveitou o rebote para marcar pela segunda vez na partida. Pouco depois, os ingleses ainda tiveram um pênalti anulado, por simulação.
Apesar do cansaço, a Noruega não desistiu. Mesmo após tirar Erling Haaland, os noruegueses tentaram até o fim com as investidas de Martin Odegaard e Antonio Nusa, mas sem muito sucesso. A Inglaterra, por sua vez, reforçou o sistema defensivo e resistiu até o apito final para a alegria dos ingleses, que sonham com o fim do jejum que dura desde 1966.
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