Jürgen Klopp é visto como o nome ideal para reconstruir a seleção alemã, que passa por um momento conturbado - AFP

Jürgen Klopp é visto como o nome ideal para reconstruir a seleção alemã, que passa por um momento conturbadoAFP

Publicado 11/07/2026 16:30

Rio - A Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou neste sábado (11) que chegou a um acordo com o técnico Jürgen Klopp para que ele assuma o comando seleção do país no ciclo para a Copa do Mundo de 2030. O acerto depende da liberação do treinador junto ao Grupo Red Bull, seu atual empregador.

Eliminada na fase 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 após perder para o Paraguai nos pênaltis, a Alemanha demitiu Julian Nagelsmann. Livre no mercado desde que deixou o Liverpool em 2024, Jürgen Klopp era o principal candidato para o cargo.

Após passagens pelo Mainz (2001-2008) e pelo Borussia Dortmund (2008-2015), onde conquistou o Campeonaot Alemão em 2011 e 2012 e chegou à final da Liga dos Campeões em 2013, Klopp fez as malas para a Inglaterra e passou quase uma década no comando do Liverpool.

Em Anfield, conquistou a Liga dos Campeões em 2019 e o Campeonato Inglês em 2020, encerrando um jejum de 30 anos dos "Reds" sem levantar um título da competição. Klopp anunciou sua saída do Liverpool em janeiro de 2024 e deixou o cargo ao final daquela temporada, após nove anos no clube.

Desde 1º de janeiro de 2025, ele atua no grupo multiclubes da Red Bull como Diretor Global de Futebol, prestando consultoria aos diversos clubes pertencentes ao conglomerado austríaco de bebidas energéticas. Na Copa de 2026, a Alemanha, tetracampeã mundial, não conseguiu chegar às oitavas de final pela terceira edição consecutiva.