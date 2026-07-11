Jürgen Klopp é visto como o nome ideal para reconstruir a seleção alemã, que passa por um momento conturbadoAFP
Jürgen Klopp chega a acordo com federação para assumir seleção alemã
Acerto depende da liberação do treinador junto ao Grupo Red Bull
Argentina sofre, supera a Suíça na prorrogação e vai à semifinal
Expulsão de Embolo muda história do jogo no segundo tempo em vitória por 3 a 1
Bellingham analisa vitória: 'Nem todo jogo se ganha com posse'
Destaque da Inglaterra vê característica essencial para time chegar longe na Copa do Mundo
Ronaldo Fenômeno brinca sobre artilharia da Copa: 'Virou várzea'
Ex-atacante elogia Kane e Haaland, e também vê momento ruim da seleção brasileira
Bola bateu em câmera no gol da Inglaterra? Fifa defende decisão
Lance polêmico aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo e gerou reclamação da Noruega
Inglaterra vence Noruega de virada e vai à semifinal da Copa do Mundo
Jude Bellingham fez os dois gols da vitória inglesa
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