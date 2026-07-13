Ex-jogador, Felipe Melo trabalha como comentarista no 'SporTV'Reprodução / SporTV
“Para mim, muito (beneficiada). Ao não expulsar o Messi, já está sendo beneficiada demais. Aquela falta que ele deu (contra o Egito) e anulou o gol, para mim não tinha que dar. Não estou tirando o mérito, está por mérito próprio na semifinal. Mas foi (beneficiada)”, disse o antigo zagueiro no ‘Seleção Copa’, programa do ‘SporTV’.
“Não concordo com quem fala que a Argentina chegou à semifinal com a ajuda da arbitragem, mas é óbvio que foi beneficiada. Imagina perder o Messi por dois jogos”, complementou.
Na semifinal, a Argentina terá a Inglaterra pela frente, quarta-feira (15). O jogo será às 16h (de Brasília), em Atlanta. Quem vencer avança à decisão. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir no placar, a definição será nos pênaltis.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.