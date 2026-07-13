Ex-jogador, Felipe Melo trabalha como comentarista no 'SporTV' - Reprodução / SporTV

Ex-jogador, Felipe Melo trabalha como comentarista no 'SporTV'Reprodução / SporTV

Publicado 13/07/2026 11:29

Estados Unidos - Ex-jogador e agora comentarista, Felipe Melo pensa que a Argentina foi beneficiada pela arbitragem ao longo da Copa do Mundo. A principal polêmica aconteceu na estreia, quando Messi não foi expulso depois de dar um pisão em um jogador da Argélia. O VAR nem sequer chamou o árbitro para analisar a falta. Além desse, outros lances geraram debate durante a campanha.



“Para mim, muito (beneficiada). Ao não expulsar o Messi, já está sendo beneficiada demais. Aquela falta que ele deu (contra o Egito) e anulou o gol, para mim não tinha que dar. Não estou tirando o mérito, está por mérito próprio na semifinal. Mas foi (beneficiada)”, disse o antigo zagueiro no ‘Seleção Copa’, programa do ‘SporTV’.